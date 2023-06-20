Ретельне миття та стерилізація дитячого посуду попереджає безліч хвороб, які може підхопити малюк.

Річ у тім, що імунна система дитини не здатна повною мірою блокувати мікроби та бактерії, тому батькам потрібно дуже відповідально ставитись до очищення речей, які оточують немовля. Особливу увагу варто приділяти посуду.

Як правильно стерилізувати дитячі пляшечки – дізнавалися Факти ICTV.

Як часто потрібно проводити стерилізацію дитячих пляшечок

Педіатр та дитячий інфекціоніст Анна Гриценко зазначає, що батьки повинні щоденно піклуватися про безпеку свого малюка. Адже дитина напряму залежить від їхньої турботи та піклування.

Стерилізація ж допомагає знищити мікроорганізми як з внутрішньої, так і з зовнішньої поверхні посуду вашої дитини.

– Проте я б не радила проводити стерилізацію пляшечок перед кожним годуванням малюка. Звичайно це стосується сімей, які турбуються про чистоту та гігієну і дитина повністю здорова, – каже Гриценко.

Педіатр додає, що стерилізацію потрібно обов’язково проводити лише в наступних випадках:

коли тільки придбали дитячий посуд;

якщо в дитячих пляшечках довго знаходилось грудне молоко чи суміш і ви її не використовували – у такому випадку посуд потрібно промити, а потім простерилізувати;

якщо малюк хворіє або переніс інфекцію, але в такому випадку педіатр радить купити нову пляшечку та пипку.

Чому стерилізація – це важливо

Діти дуже беззахисні, їх імунна система ще не сформована, тому малюки дуже вразливі до будь-яких інфекцій.

– Особливо це стосується дітей в перші 4-6 місяців життя. Тому бажано в цей період часто стерилізувати посуд та іграшки немовляти, – радить Гриценко.

Як правильно стерилізувати дитячий посуд

Лікар-педіатр зазначає, що проводити стерилізацію можна будь-яким зручним способом – окропом, у мікрохвильовці чи мультиварці, за допомогою спеціального стерилізатора тощо.

– Найзручніший та найдешевший спосіб стерилізації – за допомогою окропу. Для цього потрібно взяти окрему каструлю, занурити в неї попередньо промитий дитячий посуд, залити усе водою та поставити на вогонь. Потім доведіть воду до кипіння та стерилізуйте пляшечки протягом 5-10 хв, – каже Гриценко.

Також батьки часто стерилізують дитячі пляшечки у мікрохвильовці. За словами педіатра, цей спосіб доволі швидкий, адже стерилізація відбувається за 1-2 хв.

– Але я вже ж раджу проводити стерилізацію паром. Такий спосіб ідеально підходить для дитячого посуду, адже не утворює накип на пляшечці та вважається цілком безпечним для малюка. Крім того, при стерилізації паром, можна обробити відразу усі деталі пляшечки, пипки тощо. Весь процес стерилізації паром має тривати від 8 до 12 хв, – радить Гриценко.

Дитячий лікар радить батькам спершу визначитись, який саме спосіб стерилізації вони будуть використовувати. Потім варто дотримуватись етапів очищення посуду:

Вдома має бути дитячий засіб для миття пляшечок. Перед стерилізацією посуд обовʼязково потрібно помити, бажано зі спеціальною щіточкою. При цьому воду варто використовувати чисту та якісну. Зараз ситуацію з водою в Україні непередбачувана, тому Гриценко радить батькам придбати спеціальні таблетки, які очищують воду. І вже в очищеній рідині промивати дитячий посуд. Наступний етап – стерилізація зручним для вас способом (це може бути мікрохвильовка, стерилізатор, пара, окріп чи мультиварка). Якщо пляшечка була в контакті з водою, її потрібно залишити при кімнатній температурі до повного висихання та охолодження.

– Багато батьків вважають, що стерилізація – відлуння минулого і сьогодні це вже не актуально, проте літній період – ідеальний час для розповсюдження кишкових інфекцій. Тому, щоб вберегти свого малюка, варто піклуватися про його безпеку та проводити стерилізацію посуду, – радить Гриценко.