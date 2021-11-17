По выводам экспертов, каждый четвертый ребенок в Великобритании в возрасте 10 -11 лет страдает ожирением. Основная причина болезни – малоподвижный образ жизни, нездоровая еда и стрессы во время пандемии.

Руководители здравоохранения страны призывают укреплять здоровье детей, поскольку официальные данные впервые показывают, как уровень детского ожирения вырос во время карантина более чем на 4%.

Такой прирост детей с ожирением за последний год наблюдается впервые за 15 лет.

Среди детей четырех-пяти лет уровень ожирения вырос с 9,9% в 2019-2020 годах до 14,4% в 2020-2021 годах.

По данным NHS Digital, к тому времени, когда им исполнится 10 или 11 лет, больше четверти будут с ожирением. Только за 12 месяцев этот показатель вырос с 21% в 2019-2020 годах до 25,5% в 2020-21.

Врач Макс Дэви, офицер по улучшению здоровья Королевского колледжа педиатрии и детского здоровья, сказал, что карантинные меры, возможно, являлись ключевым фактором роста уровня ожирения.

– Это резкое увеличение уровня ожирения в детстве вызывает тревогу, – сказал он.

Кэролайн Черни из Альянса здравоохранения при ожирении сказала, что цифры подчеркивают необходимость неустанных усилий по улучшению здоровья детей.

— Есть несколько аспектов пандемии, которые, вероятно, способствовали такому повышению уровня детского ожирения, — сказала она.

В то же время, есть данные об увеличении продаж кондитерских изделий, печенья и фаст-фуда. Итак, понятно, что компании, занимающиеся нездоровой пищей, воспользовались возможностью, чтобы сохранить свои продукты в центре внимания детей.

По данным исследования, ожирение больше распространено среди мальчиков, чем среди девочек. Доля детей с здоровым весом уменьшилась между 2019-20 и 2020-21 годами.

Никки Джоуль, менеджер по политике в Diabetes UK, предупредила о потенциально разрушительных последствиях в результате увеличения веса во время пандемии.

— Эти новые данные свидетельствуют, что четверть детей в возрасте 10-11 лет в Англии живут с лишним весом и ожирением, — сказала она. — Жизнь с ожирением значительно повышает риск развития диабета 2 типа, состояния, которое, как известно, имеет более тяжелые и острые последствия у детей и молодых людей.

Данные также показали, что дети из бедных районов вдвое чаще страдают ожирением, чем из более богатых.

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Национальная служба здравоохранения запустила пилотную программу, в рамках которой 15 новых специализированных клиник будут ухаживать за детьми с тяжелым ожирением и их семьями.

– Если не контролировать ожирение, можем иметь другие очень серьезные последствия, начиная от диабета и заканчивая раком, – сказала Аманда Притчард, исполнительный директор NHS Англии.

Тем Фрай, глава Национального форума по борьбе с ожирением, сказал, что 15 детских клиник для лечения ожирения к сожалению, будет недостаточно, чтобы справиться с количеством нуждающихся в помощи.