За висновками експертів, кожна четверта дитина у Великій Британії віком 10-11 років страждає на ожиріння. Основна причина хвороби – малорухомий спосіб життя, нездорова їжа та стреси під час пандемії.

Очільники охорони здоров’я країни закликають зміцнювати здоров’я дітей, оскільки офіційні дані вперше показують, як рівень дитячого ожиріння зріс під час карантину більше, ніж на 4%.

Такий приріст дітей з ожирінням за останній рік спостерігається вперше за 15 років.

Серед дітей віком чотири-п’ять років рівень ожиріння зріс з 9,9% у 2019-2020 роках до 14,4% у 2020-2021 роках.

За даними NHS Digital, до того часу, коли їм виповниться 10 або 11 років, більше чверті будуть з ожирінням. Лише за 12 місяців цей показник зріс з 21% у 2019-2020 роках до 25,5% у 2020-21.

Лікар Макс Деві, офіцер з покращення здоров’я Королівського коледжу педіатрії та дитячого здоров’я, сказав, що карантинні заходи, можливо, були ключовим фактором зростання рівня ожиріння.

– Це різке збільшення рівня ожиріння в дитинстві викликає тривогу, – сказав він.

Керолайн Черні з Альянсу охорони здоров’я при ожирінні сказала, що цифри підкреслюють необхідність невпинних зусиль для покращення здоров’я дітей.

– Існує кілька аспектів пандемії, які, ймовірно, сприяли такому підвищенню рівня дитячого ожиріння, — сказала вона.

Водночас є дані про збільшення продажів кондитерських виробів, печива та фаст-фуду. Отже зрозуміло, що компанії, що займаються нездоровою їжею, скористалися можливістю, щоб зберегти свої продукти в центрі уваги дітей.

За даними дослідження, ожиріння більше поширене серед хлопичків, ніж серед дівчат для обох вікових груп. Частка дітей, які мали здорову вагу, зменшилася між 2019-20 та 2020-21 роками.

Ніккі Джоуль, менеджер із політики у Diabetes UK, попередила про потенційно руйнівні наслідки в результаті збільшення ваги під час пандемії.

– Ці нові дані свідчать, що чверть дітей віком 10-11 років в Англії живуть із зайвою вагою та ожирінням, – сказала вона. – Життя з ожирінням значно підвищує ризик розвитку діабету 2 типу, стану, який, як відомо, має більш важкі та гострі наслідки у дітей та молодих людей.

Дані також показали, що діти з бідних районів, вдвічі частіше страждають ожирінням, ніж з багатших.

Національна служба охорони здоров’я запустила пілотну програму, в рамках якої 15 нових спеціалізованих клінік будуть доглядати за дітьми з тяжким ожирінням та їхніми сім’ями.

– Якщо не контролювати ожиріння, можемо мати інші дуже серйозні наслідки, починаючи від діабету і закінчуючи раком, — сказала Аманда Прітчард, виконавчий директор NHS Англії.

Тем Фрай, голова Національного форуму боротьби з ожирінням, сказав, що 15 дитячих клінік для лікування ожиріння на жаль, буде недостатньо, щоб впоратися з кількістю тих, хто зараз потребує допомоги.