В Британии зафиксировано еще пять смертей от стрептококка А, общее число которых достигло 24, и число случаев болезни стремительно растет.

Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA) обнародовало показатели смертности от стрептококковой инфекции: с сентября в Англии зарегистрировано 94 случая смерти во всех возрастных группах.

Скарлатина, вызванная бактериями Strep A, продолжает стремительно распространятся в Англии. В период с 12 сентября по 18 декабря было зарегистрировано 27 486 случаев заболевания.

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Для сравнения, в тот же период прошлого года их было 3 287.

С 2017 по 2018 год в целом было зарегистрировано 30 768 сообщений о скарлатине.

UKHSA сообщило, что в Англии зарегистрирован 21 случай смерти детей в возрасте до 18 лет, а также три случая смерти в Уэльсе и Северной Ирландии, в результате чего общее число погибших детей достигло 24.

Маленькая Ханна Роуп, умерла в течение 24 часов после заражения инвазивным стрептококком А. Болезнь семилетнего ребенка началось с легкого кашля.

Мухаммад Ибрагим Али, четыре года, из Хай-Уикома, также умер от от этой болезни.