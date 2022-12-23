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Стрептокок А поширюється: у Британії від інфекції померло вже 24 дитини

23 Грудня 2022, 12:10
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
діти
Джерело: Depositphotos

У Британії зафіксовано ще п’ять смертей від стрептокока А, загальна кількість яких досягла 24, і кількість випадків хвороби стрімко зростає.

Агентство з безпеки охорони здоров’я Великобританії (UKHSA) оприлюднило показники смертності від стрептококової інфекції: з вересня в Англії зареєстровано 94 випадки смерті у всіх вікових групах.

Скарлатина, викликана бактеріями Strep A, продовжує стрімко поширюватися в Англії. У період з 12 вересня до 18 грудня було зареєстровано 27 486 випадків захворювання.

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Для порівняння, у той же період минулого року їх було 3 287.

З 2017 по 2018 рік загалом було зареєстровано 30 768 повідомлень про скарлатину.

UKHSA повідомило, що в Англії зареєстрований 21 випадок смерті дітей віком до 18 років, а також три випадки смерті в Уельсі і Північній Ірландії, в результаті чого загальна кількість загиблих дітей досягла 24.

Маленька Ханна Роуп, померла протягом 24 годин після зараження інвазивним стрептококом А. Хвороба семирічної дитини почалася з легкого кашлю.

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Мухаммад Ібрагім Алі, чотири роки, з Хай-Уїкома, також помер від цієї хвороби.

Джерело
The Sun
Теги
лікування
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