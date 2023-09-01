Новое исследование ученых Университета Британской Колумбии (UBC) и врачей Детской больницы Британской Колумбии показало, что почти все серьезные детские аллергии, к примеру экзема, астма, пищевая аллергия и сенная лихорадка, могут быть вызваны сообществом бактерий, живущих в кишечнике.

Вернее, нарушением правил, согласно которым бактерии легально живут в нашем организме.

— Мы видим, что все больше и больше семей обращаются за помощью в отделения неотложной помощи из-за тяжелых аллергий у детей, — говорит доктор Стюарт Терви, профессор кафедры педиатрии UBC .

Ученые задались вопросом, почему подобное происходит и как это можно предотвратить.

Исследователи фактически первыми взялись одновременно изучить четыре различных типа аллергии у детей дошкольного возраста.

Хотя каждое аллергическое заболевание имеет уникальные симптомы, в лаборатории Терви решили выяснить, могут ли они иметь общее происхождение, связанное с составом микробиоты кишечника ребенка.

Ученые изучили клинические оценки 1115 детей, за которыми наблюдали от рождения до пятилетнего возраста. Примерно у половины из них (523) не было никаких признаков аллергии, в то время как у другой половины (592) врачи диагностировал одно или несколько аллергических заболеваний.

Исследователи оценили микробиомы детей по образцам стула, собранным во время клинических визитов в возрасте трех месяцев и одного года. И выявили разбалансировку микробиоты кишечника, что приводило к нарушению слизистой оболочки и усилению воспалительной реакции.

— Обычно наш организм сосуществует с миллионом бактерий, потому что они приносят много пользы, — говорит ученый.

По словам Терви, добрососедство ​​зиждется на поддержании прочного барьера между бактериями и нашими иммунными клетками, чтобы ограничивать воспалительные сигналы, которые призывают эти иммунные клетки к действию.

Ученые обнаружили распространенное нарушение этих механизмов у младенцев с аллергией. Это связано с несколькими факторами, но в большей степени с антибиотиками.

— Мы доказали, что, к примеру, использование антибиотиков в первый год жизни ребенка, с большей вероятностью приведет к последующим аллергическим расстройствам, — говорит доктор Терви.

По его словам, это универсальное правило распространялось на все аллергические детские заболевания.

Теперь исследователи надеются использовать полученные результаты для разработки методов лечения, которые исправят разбалансированную микробиоту кишечника и предотвратят развитие тяжелой аллергии у детей.

Источник: SciTechDaily