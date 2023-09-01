Нове дослідження вчених Університету Британської Колумбії (UBC) і лікарів Дитячої лікарні Британської Колумбії засвідчило, що майже всі серйозні дитячі алергії, приміром екзема, астма, харчова алергія і сінна лихоманка, можуть бути спричинені співтовариством бактерій, що живуть у кишківнику.

Точніше, порушенням правил, згідно з якими бактерії легально існують у нашому організмі.

– Ми бачимо, що дедалі більше сімей звертаються за допомогою до відділень невідкладної допомоги через важкі алергії у дітей, – каже лікар Стюарт Терві, професор кафедри педіатрії UBC.

Вчені задумалися над питанням, чому подібне відбувається і як цьому можна запобігти.

Дослідники фактично першими взялися одночасно вивчити чотири різні типи алергії у дітей дошкільного віку.

Хоча кожне алергічне захворювання має унікальні симптоми, в лабораторії Терві вирішили з’ясувати, чи можуть вони мати спільне походження, пов’язане зі складом мікробіоти кишківника дитини.

Учені вивчили клінічні оцінки 1115 дітей, за якими спостерігали від народження до п’ятирічного віку. Приблизно в половини з них (523) не було жодних ознак алергії, в той час як в іншої половини (592) лікарі діагностували одне або кілька алергічних захворювань.

Дослідники оцінили мікробіоми дітей за зразками випорожнень, зібраними під час клінічних візитів у віці трьох місяців і одного року. І виявили розбалансування мікробіоти кишківника, що призводило до порушення слизової оболонки та посилення запальної реакції в ньому.

– Зазвичай наш організм співіснує з мільйоном бактерій, тому що вони приносять багато користі, – каже вчений.

За словами Терві, добросусідство ґрунтується на підтримці міцного бар’єру між бактеріями та нашими імунними клітинами, щоб обмежувати запальні сигнали, які закликають ці імунні клітини до дії.

Вчені виявили поширене порушення цих механізмів у половини немовлят, що мали алергію. Це пов’язано з кількома чинниами, але більшою мірою з антибіотиками.

– Ми довели, що, наприклад, використання антибіотиків у перший рік життя дитини, з більшою ймовірністю призведе до подальших алергічних розладів, – каже доктор Терві.

За його словами, це універсальне правило поширювалося на всі алергічні дитячі захворювання.

Тепер дослідники сподіваються використати отримані результати для розробки методів лікування, які виправлять розбалансовану мікробіоту кишківника та допоможуть запобігти розвитку важкої алергії у дітей.

Джерело: SciTechDaily