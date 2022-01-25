Исследование показало, что до 70% 10-летних детей в странах с низким и средним уровнем дохода не могут читать или понимать простой текст по сравнению с 53% до пандемии.

По данным ООН, масштабы количества детей, которые потеряли учебу во время пандемии, практически непреодолимы.

По данным детского агентства Unicef, закрытие классов на карантин по-прежнему затрагивает более 635 млн детей во всем мире. При этом младшие и более маргинализированные дети сталкиваются с наибольшими потерями в обучении после почти двух лет Covid-пандемии.

Во всем мире, от Эфиопии до США, дети утратили базовые навыки письма и счета, пострадало их психическое и физическое здоровье.

В Южной Африке школьники отстают от 75% до целого учебного года, при этом до 500 тыс. человек вообще бросили школу в период с марта 2020 года по октябрь 2021 года.

Потери в обучении наблюдались и в США. Например, в Техасе две трети детей в возрасте от восьми до девяти лет в 2021 году прошли тесты по математике ниже своего уровня по сравнению с половиной детей в 2019 году.

По оценкам, в Эфиопии дети младшего возраста усвоили 30-40% математических знаний, которые они получили бы за обычный учебный год.

— Мы наблюдаем почти непреодолимые потери в школьном обучении детей. Хотя сбои в обучении должны быть прекращены, просто открыть школы недостаточно. Дети нуждаются в интенсивной поддержке, чтобы восстановить утраченное образование, — отметил глава отдела образования Unicef Роберт Дженкинс.

По его словам, школы должны выходить за рамки учебных заведений, чтобы восстановить психическое и физическое здоровье детей, их социальное развитие.