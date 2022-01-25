Дослідження показало, що до 70% 10-річних дітей у країнах з низьким і середнім рівнем доходу не можуть читати або розуміти простий текст у порівнянні з 53% до пандемії.

За даними ООН, масштаби кількості дітей, які втратили навчання під час пандемії, практично непоправні.

За даними дитячого агентства Unicef, закриття класів на карантин як і раніше зачіпає понад 635 млн дітей у всьому світі. При цьому молодші і більш маргіналізовані діти стикаються з найбільшими втратами в навчанні після майже двох років Covid-пандемії.

У всьому світі, від Ефіопії до США, діти втратили базові навички письма та рахунку, постраждало їхнє психічне і фізичне здоров’я.

У Південній Африці школярі відстають від 75% до цілого навчального року, при цьому до 500 тис. осіб взагалі кинули школу в період з березня 2020 року до жовтня 2021 року.

Втрати в навчанні спостерігалися і в США. Наприклад, у Техасі дві третини дітей віком від восьми до дев’яти років у 2021 році пройшли тести з математики нижче свого рівня порівняно з половиною дітей у 2019 році.

За оцінками, в Ефіопії діти молодшого віку засвоїли 30-40% математичних знань, які вони отримали б за звичайний навчальний рік.

– Ми спостерігаємо майже непереборні втрати в шкільному навчанні дітей. Хоча збої в навчанні повинні бути припинені, просто відкрити школи недостатньо. Діти потребують інтенсивної підтримки, щоб відновити втрачену освіту, – зазначив голова відділу освіти Unicef Роберт Дженкінс.

За його словами, школи повинні виходити за рамки навчальних закладів, щоб відновити психічне і фізичне здоров’я дітей, їхній соціальний розвиток.