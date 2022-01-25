Вакцини від коронавірусу не впливають на фертильність чоловіків і жінок. Однак інфекція знижує шанси завагітніти в цьому циклі на 18%.

Про це повідомили науковці з Національного інституту охорони здоров’я США. Вони провели дослідження, у якому взяли участь понад 2 тис. пар з США та Канади у віці від 21 до 45 років. Всі учасники заповнювали анкети, в яких вказували, вакциновані вони чи ні, і чи вдалося їм зачати дитину після вакцинації.

Також науковці розглянули фактори, які потенційно могли вплинути на результати: чи отримали учасники дослідження або їх партнери одну або дві дози вакцини, тип вакцини, як давно вони були вакциновані та інші.

– Результати підтверджують, що вакцинація пар, які бажають завагітніти, не впливає на фертильність, – зазначила директор Національного інституту дитячого здоров’я та розвитку людини Діана Бьянкі.

Науковці додали, що здатність зачати дитину значно знижується в тому випадку, якщо чоловік захворів на коронавірус. Позитивний результат тесту на інфекцію SARS-CoV-2 впливав на зачаття, але пари, у яких партнер-чоловік був позитивним протягом 60 днів циклу, мали на 18% менше шансів завагітніти в цьому циклі.

Це пов’язано з підвищеною температурою під час хвороби та іншими ускладненнями. Лихоманка, яка часто виникає під час Covid-19, знижує кількість та рухливість сперматозоїдів.

Інші можливі причини зниження фертильності серед чоловіків: запалення яєчок і прилеглих тканин і еректильна дисфункція, які часто зустрічаються після зараження Covid-19.

Водночас науковці з’ясували, що вакцинація від коронавірусу не має шкідливого впливу на фертильність. Щеплення може допомогти уникнути ризиків, які несе вірус для здоров’я матері та майбутньої дитини.

Джерело: Національний інститут охорони здоров’я США