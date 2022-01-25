Вакцины от коронавируса не влияют на фертильность мужчин и женщин. Однако инфекция снижает шансы забеременеть в этом цикле на 18%.

Об этом сообщили ученые из Национального института здравоохранения США. Они провели исследование, в котором приняли участие более 2 тыс. пар из США и Канады в возрасте от 21 до 45 лет. Все участники заполняли анкеты, в которых указывали, вакцинированы они или нет, и удалось ли им зачать ребенка после вакцинации.

Также ученые рассмотрели факторы, которые потенциально могли повлиять на результаты: получили ли участники исследования или их партнеры одну или две дозы вакцины, тип вакцины, как давно они были вакцинированы и другие.

— Результаты подтверждают, что вакцинация пар, которые желают забеременеть, не влияет на фертильность, — отметила директор Национального института детского здоровья и развития человека Диана Бьянки.

Ученые добавили, что способность зачать ребенка значительно снижается в том случае, если человек заболел коронавирусом. Положительный результат теста на инфекцию SARS-CoV-2 влиял на зачатие, но пары, у которых партнер-мужчина был положительным в течение 60 дней цикла, имели на 18% меньше шансов забеременеть в этом цикле.

Это связано с повышенной температурой во время болезни и другими осложнениями. Лихорадка, которая часто возникает во время Covid-19, снижает количество и подвижность сперматозоидов.

Другие возможные причины снижения фертильности у мужчин: воспаление яичек и прилежащих тканей и эректильная дисфункция, которые часто встречаются после заражения Covid-19.

В то же время ученые выяснили, что вакцинация от коронавируса не имеет вредного влияния на фертильность. Прививка может помочь избежать рисков, которые несет вирус для здоровья матери и будущего ребенка.

Источник: Национальный институт здравоохранения США