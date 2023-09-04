Эндокринолог Диана Крылова на площадке популярного онлайн-ресурса доказательной медицины Береги себя рассказала о причинах задержки роста у детей и как это вовремя заметить.

— Когда ребенок не растет со средней скоростью для детей своего возраста, говорят о замедлении роста, — говорит специалист.

Чтобы это понять, медики используют специальные диаграммы, например от Центра контроля и профилактики болезней США (CDC). Отметки на таких диаграммах называют перцентилями. Например, если рост ребенка находится на отметке 12, это означает, что 12 из 100 детей его возраста имеют меньший рост.

От 3 до 5% детей считаются низкорослыми во всем мире, то есть их рост ниже 3 или 5 перцентили. У многих из этих детей один или несколько низкорослых родителей. И лишь некоторые имеют специфическую проблему роста, которую можно вылечить.

Задержка роста может быть вызвана следующими факторами:

н изкий рост в семейной истории, э то означает, что рост ребенка является частью семейной модели унаследованного низкого роста;

к онституционная задержка роста и пубертатного развития. Ребенок ниже среднего роста и вступает в половое созревание позже, чем в среднем для его возраста. Однако растет дальше с нормальной скоростью;

э ндокринные заболевания — при дефиците гормона роста, гипотиреозе, диабете рост ребенка отстает от сверстников;

г енетические болезни (синдром Шерешевского-Тернера, синдром Дауна, ахондроплазия и другие);

х ронические заболевания , такие как болезни, поражающие желудочно-кишечный тракт, почки, сердце или легкие, анемия, онкология и т. д.;

в лияние медикаментов , применяемых при хронических заболеваниях (например, стероидные препараты от астмы, химиотерапия при онкологии, некоторые препараты, которые назначают при РДУГ и т. п.);

н едостаточное питание;

с ильный стресс может повлиять на протекание гормональных процессов и нарушить баланс гормонов, вовлеченных в процессах роста и развития.

Какие симптомы могут наблюдаться вдобавок к задержке роста:

медленное развитие физических навыков: сиденье, стояние и ходьба – например, когда эти навыки появляются позже, чем у сверстников;

задержка социальных и умственных навыков;

задержка развития вторичных половых признаков в подростковом возрасте.

Если возникли подозрения в задержке роста ребенка, следует обратиться к врачу, который назначит необходимые обследования с учетом истории болезни, данных осмотра и опроса. Это могут быть в частности гормональные исследования, определение костного возраста, консультация генетика, МРТ гипофиза и другие.

Проблемы роста важно диагностировать на ранней стадии, поскольку чем раньше будет установлен диагноз, тем более эффективным будет лечение.

Источник: Береги себя