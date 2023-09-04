Ендокринолог Діана Крилова на майданчику популярного онлайн-ресурсу доказової медицини Бережи себе розповіла про причини затримки росту в дітей і як це вчасно помітити.

– Коли дитина не росте із середньою швидкістю для дітей свого віку, говорять про сповільнення росту, – каже фахівчиня.

Щоб це зрозуміти, медики використовують спеціальні діаграми, наприклад від Центру контролю та профілактики хвороб США (CDC). Позначки на таких діаграмах називають перцентилями. Наприклад, якщо зріст дитини перебуває на позначці 12, це означає, що 12 зі 100 дітей її віку мають менший зріст.

Від 3 до 5% дітей вважаються низькорослими в усьому світі, тобто їхній зріст нижчий за 3 або 5 перцентилів. У багатьох із цих дітей один або кілька низькорослих батьків. І лише деякі мають специфічну проблему росту, яку можна вилікувати.

Затримка росту може бути спричинена такими чинниками:

низький зріст у сімейній історії, це означає, що зріст дитини є частиною сімейної моделі успадкованого низького зросту;

конституційна затримка росту і пубертатного розвитку. Дитина нижча за середній зріст і вступає в статеве дозрівання пізніше, ніж у середньому для її віку. Однак росте далі з нормальною швидкістю;

ендокринні захворювання – у разі дефіциту гормону росту, гіпотиреозу, діабету ріст дитини відстає від однолітків;

генетичні хвороби (синдром Шерешевського-Тернера, синдром Дауна, ахондроплазія та інші);

хронічні захворювання, такі як хвороби, що вражають шлунково-кишковий тракт, нирки, серце або легені, анемія, онкологія тощо;

вплив медикаментів, які застосовують у разі хронічних захворювань (наприклад, стероїдні препарати від астми, хіміотерапія в разі онкології, деякі препарати, які призначають у разі РДУГ тощо);

недостатнє харчування;

сильний стрес може вплинути на перебіг гормональних процесів і порушити баланс гормонів, залучених у процесах росту і розвитку.

Які симптоми можуть спостерігатися на додачу до затримки росту:

повільний розвиток фізичних навичок: сидіння, стояння і ходьба – наприклад, коли ці навички з’являються пізніше, ніж у однолітків;

затримка соціальних і розумових навичок;

затримка розвитку вторинних статевих ознак у підлітковому віці.

Якщо виникли підозри щодо затримки росту дитини, слід звернутися до лікаря, який призначить необхідні обстеження з урахуванням історії хвороби, даних огляду та опитування. Це можуть бути зокрема гормональні дослідження, визначення кісткового віку, консультація генетика, МРТ гіпофіза та інші.

Проблеми росту важливо діагностувати на ранній стадії, оскільки що раніше буде встановлено діагноз, то ефективнішим буде лікування.

Джерело: Бережи себе