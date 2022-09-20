Осень, бабье лето дарят нам не только утренние туманы, золото лесов. В период межсезонья обостряются хронические заболевания. К примеру, гипертония. Именно в это время людей, имеющих проблемы с давлением, могут подстерегать гипертонические кризы.

Что делать? С таким вопросом чаще всего обращаются пациенты к врачу-кардиологу Анне Солощенко.

— Я всегда советую своим пациентам-гипертоникам следить за погодой и знать, когда начнется осень, чтобы предупредить кризисы, — сказала врач. — В этом году осень наступила почти за один день — потому и столько обращений по поводу давления, которое не снижается.

И кардиолог дала несколько советов, как обезопасить себя от гипертонического криза.

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С началом осенней погоды начните измерять давление чаще, чтобы не упустить момент, когда оно начнет подниматься. Особенно если появляются такие жалобы, как тяжесть в голове, шум в ушах, головокружение. Ограничьте употребление соли до минимума. Когда начинается осень, в нашем рационе на смену свежим овощам приходят квашеные и соленые. Мы начинаем готовить более калорийные блюда, требующие больше соли по рецепту. Употребляйте более легкую пищу – побольше свежих овощей, салатов и нежирной животной пищи, морской рыбы, натуральных йогуртов и кефира. Больше гуляйте на свежем воздухе, делайте упражнения, ограничьте время за телевизором и гаджетами, начните раньше укладываться спать и обязательно высыпайтесь. Если ваше давление пересекло отметку 130\80 и полез вверх – срочно запишитесь на консультацию к кардиологу, не ждите, пока произойдет кризис – это очень опасно. Если летом вы снизили дозу вашего привычного препарата из-за низкого давления — за неделю до прихода холодов вернитесь к привычной дозе антигипертензивного препарата. Это также обезопасит от кризиса. Вот почему я советую гипертоникам в это время не пропускать прогнозы погоды. Если у вас раньше были серьезные проблемы с сердцем (инфаркт, инсульт, осложненный гипертонический криз, приступ аритмии) запишитесь на плановую консультацию к вашему кардиологу. Всегда имейте при себе лекарства для скорой помощи (капли Фармадипина, анаприлина, каптопресса, доксазозина, мочегонного). Если вы не знаете, что нужно именно вам принять под язык при кризисе – обратитесь к своему кардиологу за советом. Если вы периодически оказываете давление выше 130\80 — вам также стоит в это время прийти к врачу, чтобы он вам назначил антгипертензивный препарат мягкий на постоянный прием. Если вы попали в стрессовую ситуацию (а сейчас это случается часто), раздраженные, тревожные, имеете нарушение сна (долго не засыпаете, неглубокий сон, просыпаетесь ночью или утром чувствуете себя разбитым или невыспавшимся) попросите своего врача назначить короткий курс мягкого седативного средства и подумайте, что можно изменить в настоящее время в расписании, чтобы улучшить свое состояние.

Если вы выполнили все рекомендации – чувствуйте себя в безопасности и наслаждайтесь осенью, какой она есть, желает кардиолог.

Источник: Анна Солощенко