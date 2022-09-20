Осінь, бабине літо дарують нам не тільки ранкові тумани, золото лісів. У період міжсезоння загострюються хронічні хвороби. Наприклад, гіпертонія. Саме в цей час людей, що мають проблеми з тиском, можуть підстерігати гіпертонічні кризи.

Що робити? З таким запитанням найчастіше звертаються пацієнти до лікарки-кардіологині Анни Солощенко.

” – Я завжди раджу своїм пацієнтам-гіпертонікам слідкувати за погодою та знати, коли почнеться осінь, щоб попередити кризи, – сказала лікарка. – У цьому році осінь настала майже за один день – тому й стільки звернень з приводу тиску, що не знижується.

І кардіологиня дала декілька порад, як убезпечити себе від гіпертонічного кризу.

Зараз дивляться

З початком осінньої погоди почніть вимірювати тиск частіше , щоб не пропустити момент, коли він почне підніматися. Особливо, якщо з’являються такі скарги, як важкість у голові, шум у вухах, запаморочення. Обмежте вживання солі до мінімуму. Коли починається осінь, в нашому раціоні на зміну свіжім овочам приходять квашені та солені. Ми починаємо готувати калорійніші страви, що вимагають більше солі за рецептом. Вживайте більш легку їжу – побільше свіжих овочів, салатів та нежирної тваринної їжі, морської риби, натуральних йогуртів та кефіру. Більше гуляйте на свіжому повітрі, робіть вправи, обмежте час за телевізором та девайсами, почніть раніше вкладатися спати та обов’язково висипайтесь. Якщо ваш тиск перетнув позначку 130\80 і поліз вгору – терміново запишіться на консультацію до кардіолога, не чекайте, поки відбудеться криз – це дуже небезпечно. Якщо влітку ви зменшили дозу вашого звичного препарату через занизький тиск – за тиждень до приходу холодів поверніться до звичної дози антигіпертензивного препарату. Це також убезпечить від кризу. Ось чому я раджу гіпертонікам о цій порі не пропускати прогнози погоди. Якщо у вас раніше були серйозні проблеми із серцем (інфаркт, інсульт, ускладнений гіпертонічний криз, напад аритмії) запишіться на планову консультацію до вашого кардіолога. Завжди майте при собі ліки для швидкої допомоги (краплі Фармадипіну, анаприлін, каптопрес, доксазозин, сечогінне). Якщо ви не знаєте, що потрібно саме вам прийняти під язик при кризові – зверніться до свого кардіолога за порадою. Якщо ви періодично маєте тиск, вищий за 130\80 – вам також варто о цій порі прийти до лікаря, щоб він вам призначив антгіпертензивний препарат м’який на постійний прийом. Якщо ви потрапили у стресову ситуацію (а зараз це трапляється часто), роздратовані, тривожні, маєте порушення сну (довго не засинаєте, неглибокий сон, прокидаєтесь серед ночі або вранці відчуваєте себе розбитим або невиспаним) попросіть свого лікаря призначити короткий курс м’якого седативного засобу та подумайте, що можно змінити на цей час в своєму розкладі, щоб покращити свій стан.

Якщо ви виконали всі рекомендації – почувайтеся у безпеці та насолоджуйтеся осінню, якою вона є, бажає кардіолог.

Джерело: Анна Солощенко