Ангулярный хейлит (заеды) – это воспаление кожи и слизистой уголков губ. Он бывает острым и хроническим.
Терапевт Анна Бакшеева рассказала о причинах заболевания и как с ним бороться.
— Возникает вследствие чрезмерного увлажнения слюной и мацерации (набухания эпидермиса) кожи, что создает идеальные условия для присоединения инфекции: чаще – грибков Candida, реже – золотистого стафилококка, – говорит Анна Бакшеева.
Причины:
- преклонный возраст;
- ношение зубных протезов и ортодонтических устройств;
- ксеростомия (сухость во рту) – первичная или вторичная;
- грибковая инфекция полости рта (особенно у пациентов, пользующихся ингаляционными ГК для лечения астмы);
- плохая гигиена полости рта;
- облизывание губ;
- дефицит фолиевой кислоты, цинка, железа, витаминов В6, В2, В3;
- диабет II типа;
- иммунодефицит;
- контактный/аллергический дерматит;
- атопический дерматит;
- прием медикаментов.
Односторонний хейлит обычно вызван травмой, лучше лечится и быстрее заживает, двусторонний – часто инфекционный, рецидивирующий и лечится дольше.
Как бороться с заедами:
- гигиена ротовой полости – дважды в день;
- пользоваться зубной нитью;
- зубная паста с фтором;
- регулярно посещать стоматолога;
- не облизывать губы, не трогать их руками;
- не целоваться во время обострения;
- избегать травмирования губ зубной нитью.
Во время сухости во рту:
- пить достаточно воды;
- употреблять напитки без сахара;
- избегать алкоголя, кофе, никотина;
- нормализовать носовое дыхание;
- увлажнять воздух.
Барьерные средства для защиты кожи от мацерации:
- цинковая паста;
- вазелин.
Лечение основного заболевания:
- сахарный диабет;
- системные заболевания соединительной ткани;
- дефицит витаминов;
- иммуносупрессивные состояния;
- заболевание кожи;
- расстройства питания;
- воспалительные заболевания кишечника.
Важно лечение не только основного заболевания, но и вторичной инфекции, в этом помогут противогрибковые или антибактериальные мази.