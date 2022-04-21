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Ангулярный хейлит: причины появления заед и как с ними бороться

21 апреля 2022, 20:00
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Ангулярный хейлит: причины появления заед и как с ними бороться
Источник: Depositphotos

Ангулярный хейлит (заеды) – это воспаление кожи и слизистой уголков губ. Он бывает острым и хроническим.

Терапевт Анна Бакшеева рассказала о причинах заболевания и как с ним бороться.

— Возникает вследствие чрезмерного увлажнения слюной и мацерации (набухания эпидермиса) кожи, что создает идеальные условия для присоединения инфекции: чаще – грибков Candida, реже – золотистого стафилококка, – говорит Анна Бакшеева.

Причины:

  • преклонный возраст;
  • ношение зубных протезов и ортодонтических устройств;
  • ксеростомия (сухость во рту) – первичная или вторичная;
  • грибковая инфекция полости рта (особенно у пациентов, пользующихся ингаляционными ГК для лечения астмы);
  • плохая гигиена полости рта;
  • облизывание губ;
  • дефицит фолиевой кислоты, цинка, железа, витаминов В6, В2, В3;
  • диабет II типа;
  • иммунодефицит;
  • контактный/аллергический дерматит;
  • атопический дерматит;
  • прием медикаментов.
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Односторонний хейлит обычно вызван травмой, лучше лечится и быстрее заживает, двусторонний – часто инфекционный, рецидивирующий и лечится дольше.

Как бороться с заедами:

  • гигиена ротовой полости – дважды в день;
  • пользоваться зубной нитью;
  • зубная паста с фтором;
  • регулярно посещать стоматолога;
  • не облизывать губы, не трогать их руками;
  • не целоваться во время обострения;
  • избегать травмирования губ зубной нитью.

Во время сухости во рту:

  • пить достаточно воды;
  • употреблять напитки без сахара;
  • избегать алкоголя, кофе, никотина;
  • нормализовать носовое дыхание;
  • увлажнять воздух.

Барьерные средства для защиты кожи от мацерации:

  • цинковая паста;
  • вазелин.
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Лечение основного заболевания:

  • сахарный диабет;
  • системные заболевания соединительной ткани;
  • дефицит витаминов;
  • иммуносупрессивные состояния;
  • заболевание кожи;
  • расстройства питания;
  • воспалительные заболевания кишечника.

Важно лечение не только основного заболевания, но и вторичной инфекции, в этом помогут противогрибковые или антибактериальные мази.

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