Ангулярный хейлит (заеды) – это воспаление кожи и слизистой уголков губ. Он бывает острым и хроническим.

Терапевт Анна Бакшеева рассказала о причинах заболевания и как с ним бороться.

— Возникает вследствие чрезмерного увлажнения слюной и мацерации (набухания эпидермиса) кожи, что создает идеальные условия для присоединения инфекции: чаще – грибков Candida, реже – золотистого стафилококка, – говорит Анна Бакшеева.

Причины:

преклонный возраст;

ношение зубных протезов и ортодонтических устройств;

ксеростомия (сухость во рту) – первичная или вторичная;

грибковая инфекция полости рта (особенно у пациентов, пользующихся ингаляционными ГК для лечения астмы);

плохая гигиена полости рта;

облизывание губ;

дефицит фолиевой кислоты, цинка, железа, витаминов В6, В2, В3;

диабет II типа;

иммунодефицит;

контактный/аллергический дерматит;

атопический дерматит;

прием медикаментов.

Односторонний хейлит обычно вызван травмой, лучше лечится и быстрее заживает, двусторонний – часто инфекционный, рецидивирующий и лечится дольше.

Как бороться с заедами:

гигиена ротовой полости – дважды в день;

пользоваться зубной нитью;

зубная паста с фтором;

регулярно посещать стоматолога;

не облизывать губы, не трогать их руками;

не целоваться во время обострения;

избегать травмирования губ зубной нитью.

Во время сухости во рту:

пить достаточно воды;

употреблять напитки без сахара;

избегать алкоголя, кофе, никотина;

нормализовать носовое дыхание;

увлажнять воздух.

Барьерные средства для защиты кожи от мацерации:

цинковая паста;

вазелин.

Лечение основного заболевания:

сахарный диабет;

системные заболевания соединительной ткани;

дефицит витаминов;

иммуносупрессивные состояния;

заболевание кожи;

расстройства питания;

воспалительные заболевания кишечника.

Важно лечение не только основного заболевания, но и вторичной инфекции, в этом помогут противогрибковые или антибактериальные мази.