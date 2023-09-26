Ушная боль — это неприятное ощущение, которое может возникнуть по разным причинам. Отоларинголог Екатерина Горон рассказала Фактам ICTV о возможных причинах ушной боли, способах лечения в домашних условиях и когда стоит идти к врачу.

Почему может болеть ухо

— Ушная боль может быть связана с ушными болезнями, а именно – с патологиями наружного, среднего или внутреннего уха, — рассказывает отоларинголог.

Воспаление уха может быть наружным (воспаление наружного слухового прохода) или средним (воспаление среднего уха). Инфекция или травма может вызвать это состояние.

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Накопление сероотделений в ушном проходе может привести к дискомфорту и боли. Это можно исправить путем процедуры чистки уха.

Изменения артериального давления могут влиять на уши и вызывать боль. Это особенно часто проявляется при мигренях и гипертензии.

Травма уха, повреждение или же вставка острых предметов могут вызвать боль.

Иногда боль в ушах может быть отражением проблем в ротовой полости, таких как ангина или фарингит.

Как лечить ушную боль в домашних условиях

Лечение ушной боли в домашних условиях может быть эффективным в некоторых случаях, однако перед использованием любых методов самолечения рекомендуется консультироваться с врачом, особенно если боль длится более нескольких дней или сопровождается другими симптомами.

— Знаю, как вы все любите капать Отипакс при каждой проблеме с ухом. Но моя искренняя рекомендация – не капайте капли в ухо без предварительного осмотра. В домашних условиях вы можете принять только обезболивающие средства в таблетке, — предостерегает врач.

Использование горячего компресса слегка может снимать боль и способствовать расслаблению мышц.

Общий анальгетик, такой как ибупрофен или парацетамол, может помочь уменьшить боль и воспаление.

Избегайте использования ватных палочек или попыток чистки уха без врачебной рекомендации.

Когда стоит обращаться к врачу

Рекомендуется обращаться к специалистам при первых симптомах, чтобы подобрать правильное лечение, но есть случаи, когда это стоит сделать немедленно.

— Если вы чувствуете нарушение слуха — это будет первым флажком, чтобы обратиться к врачу лору. Ведь это является первым признаком, что проблема именно с ухом. При каких симптомах также стоит приходить на осмотр? Боль или шум в ушах, зуд, выделения из уха, травма или новообразования, – отмечает Екатерина.

Лихорадка, особенно у детей, может быть признаком серьезной инфекции уха.

В общем, ушная боль может указывать на различные проблемы, от обычной инфекции до серьезных состояний. Соблюдение вышеупомянутых советов поможет уменьшить дискомфорт, но всегда рассматривайте визит к врачу как первый шаг в решении этого вопроса.