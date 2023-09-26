Вушний біль – це неприємне відчуття, яке може виникнути з різних причин. Отоларинголог Катерина Горон розповіла Фактам ICTV про можливі причини вушного болю, способи лікування в домашніх умовах і коли варто йти до лікаря.

Чому може боліти вухо

– Вушний біль може бути повʼязаний з вушними хворобами, а саме з патологією зовнішнього, середнього чи внутрішнього вуха, – розповідає отоларинголог.

Запалення вуха може бути зовнішнім (запалення зовнішнього слухового проходу) або середнім (запалення середнього вуха). Інфекція або травма теж можуть спричинити цей стан.

Зараз дивляться

Накопичення сірковиділень у вушному проході призводить до дискомфорту та болю. Це можна виправити шляхом процедури чищення вуха.

Зміни артеріального тиску також впливають на вуха, спричиняючи біль. Це особливо часто проявляється при мігренях та гіпертензії.

Травма вуха, пошкодження чи навіть вставлення гострих предметів – може спричинити біль.

Іноді біль у вухах може бути віддзеркаленням проблем у ротовій порожнині, таких, як ангіна або фарингіт.

Як лікувати вушний біль в домашніх умовах

Лікування вушного болю в домашніх умовах може бути ефективним в деяких випадках, однак перед використанням будь-яких методів самолікування рекомендується консультуватися з лікарем, надто, якщо біль триває понад декілька днів або супроводжується іншими симптомами.

– Знаю, як ви всі любите крапати Отипакс за кожної проблемі з вухом. Але моя щира рекомендація – не капайте краплі у вухо без попереднього огляду. В домашніх умовах ви можете прийняти лише знеболювальні засоби у таблетках, – застерігає лікар.

Використання гарячого компресу злегка може знімати біль і сприяти розслабленню м’язів.

Загальний анальгетик, як ібупрофен або парацетамол, може допомогти зменшити біль та запалення.

Уникайте використання ватних паличок або спроб чищення вуха без лікарського рекомендації.

Коли варто звертатися до лікаря

Рекомендовано звертатися до фахівців за перших симптомів, щоб підібрати правильне лікування, але є випадки коли це варто зробити негайно.

– Якщо ви відчуваєте порушення слуху – це буде першим прапорцем, щоб звернутися до лікаря лора. Адже це є першою ознакою, що проблема саме з вухом. За яких симптомів також варто прийти на огляд? Біль чи шум у вухах, свербіння, виділення з вуха, травма чи новоутворення, – зазначає Катерина.

Лихоманка, особливо у дітей, може бути ознакою серйозної інфекції вуха.

Загалом, вушний біль може бути вказівником на різноманітні проблеми – від звичайної інфекції до серйозних станів. Дотримання вищезазначених порад допоможе зменшити дискомфорт, але завжди розглядайте візит до лікаря як перший крок у вирішенні цього питання.