Иногда на ранних сроках беременности (первый триместр), когда организм приспосабливается к росту ребенка, из-за естественных изменений может возникать боль в животе. Стоит ли из-за этого волноваться, рассказывает Фактам ICTV врач акушер-гинеколог Ольга Роговец.

— Боль в животе является частым симптомом на ранних сроках беременности и обычно вызывает беспокойство. Но чтобы избежать нежелательных осложнений, разобраться, что является причиной и связана ли эта боль именно с беременностью или другими состояниями, надо вовремя обратиться к акушеру-гинекологу, который поможет разобраться, проведет обследование, диагностику и даст соответствующий совет, — говорит врач.

По ее словам, чаще всего боль возникает вследствие нарушений работы желудочно-кишечного тракта или заболеваний мочеполовой системы (мочесолевой диатез или бактериурия, особенно если в анамнезе были проблемы мочеполовой системы), из-за кольпита и сексуальной активности.

После имплантации яйцеклетки в теле матки происходят физиологические изменения. Для обеспечения роста плода матка тоже меняется как по размеру, так и по форме.

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Это может вызвать некомфортные ощущения боли в нижней части живота, но обычно это вполне нормально.

Газы, вздутие живота или запор. Такие симптомы очень распространены из-за высокого уровня гормона прогестерона во время беременности, который замедляет работу желудочно-кишечного тракта.

Иногда боль — это результат переедания или пищевого отравления.

Кстати, проблемы с пищеварением возникают довольно часто во время беременности, потому что беременные женщины подвержены пищевым отравлениям и другим инфекциям желудочно-кишечного тракта.

Тревожные симптомы

Иногда боли в животе в первом триместре беременности могут быть признаком чего-то более серьезного. Особенно если есть:

кровотечение из влагалища;

лихорадка (температура от 38 °С);

необычные выделения из влагалища;

головокружение или слабость;

боль во время мочеиспускания, неприятный запах или мутный цвет мочи.

Сильная боль или другие тревожные симптомы свидетельствуют о риске внематочной беременности, выкидыша, инфекции мочевыводящих путей, органов малого таза, отслойки плаценты или других проблемах, не связанных с беременностью — камнях в почках и в желчном пузыре, аппендиците или панкреатите.

Группы риска

Женщины, имевшие в анамнезе оперативные вмешательства на шейке матки, делали аборты, а также забеременели с помощью ВРТ (вспомогательных репродуктивных технологий) и являются многоплодными (двойни, тройни).

Женщины с аутоиммунной несовместимостью между матерью и плодом.

Женщины, имевшие много беременностей и родов.