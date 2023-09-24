Інколи на ранніх термінах вагітності (перший триместр), коли організм пристосовується до росту дитини, через природні зміни може виникати біль у животі. Чи варто через це хвилюватися, розповідає Фактам ICTV лікар акушер-гінеколог Ольга Роговець.

– Біль у животі є частим симптомом на ранніх термінах вагітності і зазвичай викликає занепокоєння. Але щоб уникнути небажаних ускладнень, розібратися, що є причиною і чи пов’язаний цей біль саме з вагітністю або іншими станами, треба вчасно звернутися до акушера-гінеколога, який допоможе розібратися, проведе обстеження, діагностику та дасть відповідну пораду, – каже лікарка.

За її словами, найчастіше біль виникає внаслідок порушень роботи шлунково-кишкового тракту або захворювань сечостатевої системи (сечосольовий діатез або бактеріурія, особливо якщо в анамнезі були проблеми сечостатевої системи), через кольпіт та сексуальну активність.

Після імплантації яйцеклітини в тілі матки відбуваються фізіологічні зміни. Для забезпечення росту плода матка теж змінюється, як за розміром, так і за формою.

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Це може викликати некомфортні відчуття і незначний біль у нижній частині живота, але зазвичай це цілком нормально.

Гази, здуття живота або запор є дуже поширеними через високий рівень гормону прогестерону під час вагітності, який уповільнює роботу шлунково-кишкового тракту.

Іноді біль – це результат переїдання чи харчового отруєння.

До речі, проблеми з травленням виникають доволі часто під час вагітності, тому що вагітні жінки схильні до харчових отруєнь та інших інфекцій шлунково-кишкового тракту.

Тривожні симптоми

Іноді біль у животі на першому триместрі вагітності може бути ознакою чогось серйознішого. Особливо, якщо є:

кровотеча з піхви;

лихоманка (температура від 38 °С);

незвичні виділення з піхви;

запаморочення або слабкість;

біль під час сечовипускання, неприємний запах або мутний колір сечі.

Такі симптоми свідчать про ризик позаматкової вагітності, викидня, інфекції сечовивідних шляхів, органів малого таза, відшарування плаценти або ж інші проблеми, не пов’язані з вагітністю – камені в нирках та у жовчному міхурі, апендицит або панкреатит.

Групи ризику

Жінки, що мали оперативні втручання на шийці матки, робили аборти, а також завагітніли за допомогою ДРТ (допоміжних репродуктивних технологій) і є багатоплідними (двійнями, трійнями).

Жінки з аутоімунною несумісністю між матір’ю і плодом.

Жінки, що мали багато вагітностей та пологів.