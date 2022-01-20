Частые изменения и скачки атмосферного давления могут наносить вред самочувствию человека.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. По ее словам, повышение атмосферного давления опасно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

— У таких метеопатов изменяется тонус больных сосудов, увеличивается свертываемость крови, а это приводит к повышенному тромбообразованию. Резкое повышение атмосферного давления всегда сопровождается увеличением количества инфарктов миокарда, — отметила она.

Диденко утверждает, что снижение атмосферного давления могут испытывать люди, которые реагируют на изменение погоды. Обычно антициклон сменяется циклоном, повышается влажность воздуха, появляются снег, мокрый снег или дождь.

По словам невролога Анастасии Шевченко, ученые действительно допускают, что связь между изменением температуры воздуха, атмосферным давлением, влажностью и определенными симптомами у людей существует.

Например, изменение погоды может быть провоцирующим фактором приступа мигрени. Суставная боль может быть связана с перепадами температуры и влажности воздуха. В частности, у пациентов с некоторыми ревматологическими заболеваниями, такими как ревматоидный артрит или остеоартрит, низкая температура воздуха, высокое атмосферное давление и высокая влажность существенно влияют на интенсивность боли.

— Погодные условия также влияют на наше настроение, в частности, плохая погода может вызвать снижение настроения или чувство усталости, — отметила врач.

Что касается перепадов артериального давления, то экстремально высокие температуры, жара действительно повышают риск острых сердечно-сосудистых событий, особенно у пациентов с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Однако, если человек испытывает боль, головокружение, постоянную усталость, изменения настроения, усиленное сердцебиение или перепады давления, не стоит списывать это на погоду. В таком случае необходимо обратиться к врачу.

Источник: meteoprog, Анастасия Шевченко