Часті зміни та стрибки атмосферного тиску можуть завдавати шкоди самопочуттю людини.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко. За її словами, підвищення атмосферного тиску небезпечне для людей з серцево-судинними захворюваннями.

– У таких метеопатів змінюється тонус хворих судин, збільшується згортання крові, а це призводить до підвищеного тромбоутворення. Різке підвищення атмосферного тиску завжди супроводжується збільшенням кількості інфарктів міокарда, – зазначила вона.

Діденко стверджує, що зниження атмосферного тиску можуть відчувати люди, які реагують на зміну погоди. Зазвичай антициклон змінюється циклоном, підвищується вологість повітря, з’являються сніг, мокрий сніг або дощ.

За словами невролога Анастасії Шевченко, науковці дійсно допускають, що зв‘язок між зміною температури повітря, атмосферним тиском, вологістю та певними симптомами у людей існує.

Наприклад, зміна погоди може бути провокуючим фактором нападу мігрені. Суглобовий біль може бути пов‘язаний з перепадами температури та вологості повітря. Зокрема, у пацієнтів з деякими ревматологічними захворюваннями, як-от ревматоїдний артрит чи остеоартрит, низька температура повітря, високий атмосферний тиск та висока вологість істотно впливають на інтенсивність болю.

– Погодні умови також впливають на наш настрій, зокрема, погана погода може викликати зниження настрою чи відчуття втоми, – зазначила лікарка.

Щодо перепадів артеріального тиску, то екстремально високі температури, спека дійсно підвищують ризик гострих серцево-судинних подій, особливо у пацієнтів з хронічними захворюваннями серцево-судинної системи.

Однак, якщо людина відчуває біль, запаморочення, постійну втому, зміни настрою, посилене серцебиття чи перепади тиску, не варто списувати це на погоду. У такому випадку необхідно звернутися до лікаря.

Джерело: meteoprog, Анастасія Шевченко