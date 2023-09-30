Стреляет, колет, обжигает, бьет током аж до мозга — именно такие ощущения на одной стороне лица преследуют человека с невралгией тройничного нерва.

Это очень болезненное и изматывающее состояние обычно возникает в результате контакта кровеносного сосуда – артерии или вены – с тройничным нервом у основания мозга. Этот контакт оказывает давление на нерв и приводит к его возбуждению.

Считается, что невралгия тройничного нерва — хроническое заболевание, но не стоит сразу впадать в панику. Это вовсе не значит, что вы обречены на жизнь, полную мучительных приступов боли.

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Невропатологи авторитетной клиники Майо уверяют, что существует множество доступных вариантов лечения невралгии тройничного нерва.

Это могут быть таблетки, инъекции, а в тяжелых случаях — хирургическое вмешательство.

Невралгией тройничного нерва чаще страдают женщины, она чаще встречается у людей старше 50 лет.

Боль возникает внезапно, во время чистки зубов, нанесения макияжа, еды, умывания. Просто, когда вы улыбнулись или подставили лицо ветру.

Первоначально могут быть короткие, легкие приступы. Но для этой болезни характерно частое прогрессирование, тогда боль становится жгучей, а приступы – частыми и длительными.

Невропатологи называют симптомы невралгии тройничного нерва.

Боль. Приступы сильной стреляющей или колющей боли, которая может напоминать удар электрическим током. Приступы длятся от нескольких секунд до нескольких минут.

Спонтанность. Приступы появляются неожиданно при прикосновении к лицу, жевании, разговоре или чистке зубов.

Длительность. Множественные приступы могут длиться дни, недели, месяцы или дольше.

Месторасположение. Приступы возникают в областях, иннервируемых тройничным нервом — в щеке, челюсти, зубах, деснах, губах или, реже, в глазах и лбу. Боль охватывает только одну сторону лица.

Надо заметить, подчеркивают невропатологи, что боль при этом диагнозе редко возникает ночью во время сна.

Когда нужно обратиться к врачу

Если вы испытываете невыносимую боль на одной стороне лица, особенно длительную или повторяющуюся, и ее не удается облегчить безрецептурными обезболивающими, обратитесь к врачу.

Хотя сдавление кровеносным сосудом является одной из наиболее частых причин невралгии тройничного нерва, существует также множество других потенциальных причин. Среди них — рассеянный склероз, опухоль, сдавливающая тройничный нерв, поражение головного мозга, травмы, инсульт.

Источник: Mayo Clinic