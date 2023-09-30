Стріляє, коле, обпікає, б’є струмом аж до мозку – саме такі відчуття на одному боці обличчя переслідують людину з невралгією трійчастого нерва.

Цей дуже болісний і виснажливий стан зазвичай виникає внаслідок контакту кровоносної судини – артерії чи вени – з трійчастим нервом біля основи мозку. Цей контакт чинить тиск на нерв і призводить до його збудження.

Вважається, що невралгія трійчастого нерва – хронічне захворювання, але не варто відразу впадати в паніку. Це зовсім не означає, що ви приречені на життя, сповнене болісних нападів болю.

Зараз дивляться

Невропатологи авторитетної клініки Майо запевняють, що є безліч доступних варіантів лікування невралгії трійчастого нерва.

Це можуть бути таблетки, ін’єкції, у важких випадках – хірургічне втручання.

На невралгію трійчастого нерва частіше страждають жінки, та зазвичай вона трапляється в людей від 50 років.

Біль виникає раптово, під час чищення зубів, нанесення макіяжу, їжі, вмивання. Просто, коли ви посміхнулися або підставили обличчя вітру.

Спочатку можуть бути короткі, легкі напади. Але для цієї хвороби характерне часте прогресування, тоді біль стає пекучим, а напади – частими і тривалими.

Невропатологи називають симптоми невралгії трійчастого нерва.

Біль. Напади сильного стріляючого або колючого болю, який може нагадувати удар електричним струмом. Вони тривають від кількох секунд до кількох хвилин.

Спонтанність. Напади з’являються несподівано, під час дотику до обличчя, жування, розмови або чищення зубів.

Тривалість. Множинні напади можуть тривати дні, тижні, місяці або довше.

Місцерозташування. Напади виникають у ділянках, іннервованих трійчастим нервом, – щоці, щелепі, в зубах, яснах, губах або, рідше, в очах і лобі. Біль охоплює тільки один бік обличчя.

Треба зауважити, говорять невропатологи, що біль при цьому діагнозі рідко виникає вночі під час сну.

Коли треба звернутися до лікаря

Якщо ви відчуваєте нестерпний біль на одному боці обличчя, особливо тривалий або повторюваний, якщо його не вдається полегшити безрецептурними знеболювальними, зверніться до лікаря.

Хоча здавлення кровоносною судиною – одна з найчастіших причин невралгії трійчастого нерва, є також безліч інших потенційних причин.

Серед них – розсіяний склероз, пухлина, що здавлює трійчастий нерв, ураження головного мозку, травми, інсульт.

Джерело: Mayo Clinic