Почему мужчинам нужно удалять волосы в интимной зоне — ответ уролога

Мужчинам крайне важно соблюдать правила личной гигиены и удалять волосы в интимной зоне. Это необходимо для того, чтобы сохранить половое здоровье.
Такое мнение высказал во время онлайн-интервью в рамках программы Є здорове питання на YouTube-канале Факты Здоровье уролог, урогенитальный хирург, член Ассоциации онкоурологов и неонатологов Украины Сейдали Халилов.
— Несоблюдение правил личной гигиены грозит как минимум воспалением крайней плоти и головки полового члена, что называется баланопостит, — говорит Сейдали Халилов.
Что касается удаления волосяного покрова, то это важно в контексте своевременного распознавания различных заболеваний, которые можно выявить во время самообследования.
— Я рекомендую удалять волосы, чтобы были видны различные изменения, — добавляет специалист.
При этом можно использовать и лазерную эпиляцию.
— Я не слышал противопоказаний к использованию лазерной эпиляции. Каждый может выбрать варианты удаления волос. Большинство используют более классические методы, — подводит итог врач.
Следить за личной гигиеной нужно ежедневно.
В случае появления жалоб – обращаться к специалисту.