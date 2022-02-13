Почему мужчинам нужно удалять волосы в интимной зоне — ответ уролога

Мужчинам крайне важно соблюдать правила личной гигиены и удалять волосы в интимной зоне. Это необходимо для того, чтобы сохранить половое здоровье.

Такое мнение высказал во время онлайн-интервью в рамках программы Є здорове питання на YouTube-канале Факты Здоровье уролог, урогенитальный хирург, член Ассоциации онкоурологов и неонатологов Украины Сейдали Халилов.

— Несоблюдение правил личной гигиены грозит как минимум воспалением крайней плоти и головки полового члена, что называется баланопостит, — говорит Сейдали Халилов.

Что касается удаления волосяного покрова, то это важно в контексте своевременного распознавания различных заболеваний, которые можно выявить во время самообследования.

— Я рекомендую удалять волосы, чтобы были видны различные изменения, — добавляет специалист.

При этом можно использовать и лазерную эпиляцию.

— Я не слышал противопоказаний к использованию лазерной эпиляции. Каждый может выбрать варианты удаления волос. Большинство используют более классические методы, — подводит итог врач.

Следить за личной гигиеной нужно ежедневно.

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В случае появления жалоб – обращаться к специалисту.