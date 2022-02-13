Чому чоловікам треба видаляти волосся в інтимній зоні – відповідь уролога

Чоловікам дуже важливо дотримуватися правил особистої гігієни і видаляти волосся в інтимній зоні. Це необхідно для того, щоб зберегти статеве здоров’я.

Таку думку висловив під час онлайн-інтерв’ю у межах програми Є здорове питання на YouTube-каналі Факти Здоров’я уролог, урогенітальний хірург, член Асоціації онкоурологів та неонатологів України Сейдалі Халілов.

– Недотримання правил особистої гігієни загрожує щонайменше запаленням крайньої плоті та головки статевого члена, що називається баланопостит, – каже Сейдалі Халілов.

Щодо видалення волосяного покриву, це важливо з точки зору своєчасного розпізнавання різних захворювань, які можна виявити під час самообстеження.

– Я рекомендую видаляти волосся, щоб було помітно різні зміни, – додає фахівець.

Водночас можна використовувати й лазерну епіляцію.

– Я не чув протипоказань до використання лазерної епіляції. Кожен може вибрати варіанти видалення волосся. Більшість використовують більш класичні методи, – підсумовує лікар.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Важливо стежити за особистою гігієною потрібно щодня.

У разі появи скарг – звертатись до фахівця.