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Чому чоловікам треба видаляти волосся в інтимній зоні – відповідь уролога

13 Лютого 2022, 12:30
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я Сейдалі Халілов уролог, урогенітальний хірург
мужчина
Джерело: Pixabay

Чоловікам дуже важливо дотримуватися правил особистої гігієни і видаляти волосся в інтимній зоні. Це необхідно для того, щоб зберегти статеве здоров’я.

Таку думку висловив під час онлайн-інтерв’ю у межах програми Є здорове питання на YouTube-каналі Факти Здоров’я уролог, урогенітальний хірург, член Асоціації онкоурологів та неонатологів України Сейдалі Халілов.

– Недотримання правил особистої гігієни загрожує щонайменше запаленням крайньої плоті та головки статевого члена, що називається баланопостит, – каже Сейдалі Халілов.

Щодо видалення волосяного покриву, це важливо з точки зору своєчасного розпізнавання різних захворювань, які можна виявити під час самообстеження.

– Я рекомендую видаляти волосся, щоб було помітно різні зміни, – додає фахівець.

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Водночас можна використовувати й лазерну епіляцію.

– Я не чув протипоказань до використання лазерної епіляції. Кожен може вибрати варіанти видалення волосся. Більшість використовують більш класичні методи, – підсумовує лікар.

Важливо стежити за особистою гігієною потрібно щодня.

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У разі появи скарг – звертатись до фахівця.

Теги
Гігієна , поради лікаря
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