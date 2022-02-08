Помогает ли йодная сетка при ОРВИ и дефиците — ответ Минздрава

Некоторые украинские считают, что йодная сетка, нарисованная тампоном на теле, помогает лечить вирусные заболевания и пополняет запасы йода в организме.

В Министерстве здравоохранения опровергли этот миф.

— Нет доказанных фактов, подтверждающих лечебные свойства йодной сетки. Нанесение йода на кожу никак не поможет избежать кашля или избавиться от других симптомов вирусных заболеваний, — говорится в сообщении профильного ведомства.

В то же время благодаря разогревающим свойствам йода на время усилится местная микроциркуляция крови, однако это не поможет вылечить кашель или насморк.

Кроме того, благодаря таким манипуляциям нельзя обогатить запасы йода в организме. А то, что йод поглощается кожей, не сигнализирует о йододефиците.

В то же время он может спровоцировать высыпания и ожоги.

– Особенно уязвимые дети – детская кожа легко впитывает йод, чрезмерное количество которого может привести к нарушениям в работе щитовидной железы, – дополняют в Минздраве.

В случае симптомов вирусного заболевания или подозрения йододефицита следует обратиться к семейному врачу, который осмотрит пациента, назначит эффективное лечение или направит к другому специалисту.