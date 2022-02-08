Чи допомагає йодна сітка під час ГРВІ та дефіциту – відповідь МОЗ

Деякі українці вважають, що йодна сітка, намальована тампоном на тілі, допомагає лікувати вірусні захворювання та поповнює запаси йоду в організмі.

У Міністерстві охорони здоров’я спростували цей міф.

– Немає доведених фактів, які б підтверджували лікувальні властивості йодної сітки. Нанесення йоду на шкіру жодним чином не допоможе уникнути кашлю або ж позбутися інших симптомів вірусних захворювань, – йдеться у повідомленні профільного відомства.

Водночас завдяки розігрівним властивостям йоду на деякий час посилиться місцева мікроциркуляція крові, проте це не допоможе вилікувати кашель чи нежить.

Крім того, завдяки таким маніпуляціям не можна збагатити запаси йоду в організмі. А те, що йод поглинається шкірою, не сигналізує про йододефіцит.

Водночас він може спровокувати висипання та опіки.

– Особливо вразливі діти – дитяча шкіра легко вбирає йод, надмірна кількість якого може призвести до порушень в роботі щитоподібної залози, – доповнюють у МОЗ.

У разі симптомів вірусного захворювання чи підозри йододефіциту треба звернутися до сімейного лікаря, який огляне пацієнта, призначить ефективне лікування чи спрямує до іншого фахівця.