Эксперты популярного медицинского онлайн-ресурса Береги себя рассказали, в чем опасность и неэффективность молока и пищевой соды, которые еще с советских времен применяют в качестве спасения от изжоги.

— Нерегулярное питание, острая, жирная пища и еще с десяток разных причин могут приводить к изжоге. В разной степени большинство из нас знают это состояние — жгучую боль или дискомфорт в верхней части живота и кислый привкус во рту, — отмечают медики.

По их словам, симптомы изжоги появляются из-за заброса содержимого желудка в пищевод. Это может происходить по разным причинам — от повышенной кислотности до некоторых видов гастрита.

Сейчас смотрят Если изжога беспокоит регулярно, стоит посетить гастроэнтеролога, который назначит подходящее лечение. Почему молоко и сода не действуют Потому что при взаимодействии соды с кислотой в желудке образуется углекислый газ, объясняют эксперты. Сначала мы можем действительно почувствовать облегчение, однако через некоторое время симптомы только ухудшатся. Ведь углекислый газ стимулирует клетки желудка вырабатывать больше желудочного сока с кислотой. Аналогично работает и казеин — основной белок молока. — Поэтому если регулярно запивать изжогу содой или молоком, это грозит желудку эрозиями и язвой в дальнейшем, — предупреждают эксперты. Они отмечают, что изжога, как и любой другой настораживающий симптом — это красный флажок для консультации с врачом. Источник: Береги себя

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