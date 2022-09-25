Эксперт по сну Кира Притчард из Eachnight Mattresses утверждает, что, если спать на животе, это может привести к проблемам с позвоночником и другим неприятностям со здоровьем.

— Сон на животе — одна из худших поз при болях в спине, поскольку она оказывает неестественное давление на позвоночник, — отмечает специалист.

И объясняет, что такое положение тела заставляет шею поворачиваться вправо или влево, что может нарушить поток крови, лимфы и спинномозговой жидкости и вызвать боль в суставах.

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По словам эксперта, если вам трудно спать на спине, сон на боку или в позе эмбриона предпочтительнее, чем сон на животе.

— Сон на спине — наиболее рекомендуемое положение, при котором позвонки могут естественным образом выровняться в нейтральном положении без каких-либо изгибов или изгибов, — отмечает Кира Притчард.

Польза сна на спине:

профилактика изжоги и кислотного рефлюкса;

уменьшение морщин — сон на спине не оказывает ненужного давления на лицо во время сна, поэтому не образуются складки, которые приводят к морщинам;

содействие дренированию жидкости в носовых пазухах, если у вас простуда или грипп.

Чтобы приучить себя спать на спине, эксперт рекомендует для начала попробовать несколько ночей делать что-то приятное в этом положении, например, слушать любимый альбом или подкаст, удобно лежа на спине.

Постепенно эти упражнения помогут научить наш разум ассоциировать это положение с комфортом, утверждает эксперт.

Источник: Express