Експерт зі сну Кіра Прітчард з Eachnight Mattresses стверджує, що, якщо спати на животі, це може привести до проблем з хребтом і інших неприємностей зі здоров’ям.

– Сон на животі – одна з найгірших поз при болях у спині, оскільки вона чинить неприродний тиск на хребет, – зазначає фахівець.

І пояснює, що таке положення тіла змушує шию повертатися вправо або вліво, що може порушити потік крові, лімфи і спинномозкової рідини і викликати біль в суглобах.

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За словами експерта, якщо вам важко спати на спині, сон на боці або в позі ембріона краще, ніж сон на животі.

– Сон на спині – найбільш рекомендоване положення, при якому хребці можуть природним чином вирівнятися в нейтральному положенні без будь-яких вигинів або вигинів, — зазначає Кіра Прітчард.

Користь сну на спині:

профілактика печії і кислотного рефлюксу;

зменшення зморшок – сон на спині не робить непотрібного тиску на обличчя під час сну, тому не утворюються складки, які призводять до зморшок;

сприяння дренуванню рідини в носових пазухах, якщо у вас застуда або грип.

Щоб привчити себе спати на спині, експерт рекомендує для початку спробувати кілька ночей робити щось приємне в цьому положенні, наприклад, слухати улюблений альбом або подкаст, зручно лежачи на спині.

Поступово ці вправи допоможуть навчити наш розум асоціювати це положення з комфортом, стверджує експерт.

Джерело: Express