Експерти популярного медичного онлайн-ресурсу Бережи себе розповіли, в чому небезпека і неефективність молока і харчової соди, які ще з радянських часів застосовують в якості порятунку від печії.
– Нерегулярне харчування, гостра, жирна їжа і ще з десяток різних причин можуть призводити до печії. Різною мірою більшість з нас знають цей стан — пекучий біль або дискомфорт у верхній частині живота і кислий присмак у роті, – зазначають медики.
За їхніми словами, симптоми печії з’являються через закидання вмісту шлунка в стравохід. Це може відбуватися з різних причин — від підвищеної кислотності до деяких видів гастриту.
Якщо печія турбує регулярно, варто відвідати гастроентеролога, який призначить відповідне лікування.
Чому молоко і сода не діють
Тому що при взаємодії соди з кислотою в шлунку утворюється вуглекислий газ, пояснюють експерти. Спочатку ми можемо дійсно відчути полегшення, однак через деякий час симптоми тільки погіршаться.
Адже вуглекислий газ стимулює клітини шлунка виробляти більше шлункового соку з кислотою. Аналогічно працює і казеїн – основний білок молока.
– Тому якщо регулярно запивати печію содою або молоком, це загрожує шлунку ерозіями і виразкою в подальшому, – попереджають експерти.
Вони відзначають, що печія, як і будь-який інший симптом, який насторожує, – це червоний прапорець для консультації з лікарем.
Джерело: Бережи себе