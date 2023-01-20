Експерти популярного медичного онлайн-ресурсу Бережи себе розповіли, в чому небезпека і неефективність молока і харчової соди, які ще з радянських часів застосовують в якості порятунку від печії.

– Нерегулярне харчування, гостра, жирна їжа і ще з десяток різних причин можуть призводити до печії. Різною мірою більшість з нас знають цей стан — пекучий біль або дискомфорт у верхній частині живота і кислий присмак у роті, – зазначають медики.

За їхніми словами, симптоми печії з’являються через закидання вмісту шлунка в стравохід. Це може відбуватися з різних причин — від підвищеної кислотності до деяких видів гастриту.

Зараз дивляться Якщо печія турбує регулярно, варто відвідати гастроентеролога, який призначить відповідне лікування. Чому молоко і сода не діють Тому що при взаємодії соди з кислотою в шлунку утворюється вуглекислий газ, пояснюють експерти. Спочатку ми можемо дійсно відчути полегшення, однак через деякий час симптоми тільки погіршаться. Адже вуглекислий газ стимулює клітини шлунка виробляти більше шлункового соку з кислотою. Аналогічно працює і казеїн – основний білок молока. – Тому якщо регулярно запивати печію содою або молоком, це загрожує шлунку ерозіями і виразкою в подальшому, – попереджають експерти. Вони відзначають, що печія, як і будь-який інший симптом, який насторожує, – це червоний прапорець для консультації з лікарем. Джерело: Бережи себе

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