Сахарный диабет становится все более распространенным заболеванием, а вопрос о питании при этом диагнозе остается актуальным.

Факты ICTV спросили у врача-диетолога Анастасии Чечкань, можно ли есть яблоки при сахарном диабете и чем они полезны.

Можно ли есть яблоки при сахарном диабете

Яблоки — это именно тот фрукт, который является полезным при сахарном диабете.

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Фрукты в целом являются важной составляющей рациона питания, а яблоки, благодаря своему составу и полезным свойствам, особенно полезны для людей с сахарным диабетом.

— При сахарном диабете рекомендуется употреблять яблоки, потому что они имеют низкий гликемический индекс (34-46), то есть не вызывают резкий скачок сахара в крови, — говорит врач.

Чем полезны яблоки при сахарном диабете

Яблоко состоит на 85% из воды, остальное это углеводы (глюкоза, фруктоза, сахароза) и 5% клетчатка — пектин, который имеет хорошее влияние на работу кишечника и микробиомы.

— Клетчатка фрукта замедляет переваривание и всасывание углеводов, из-за чего не так быстро повышается уровень глюкозы в крови, — рассказывает эксперт.

Организм не может усвоить клетчатку, поэтому она не повышает уровень сахара в крови, как другие углеводы.

Важно — яблочный сок не содержит клетчатки, поскольку из него удаляют кожуру и мякоть. Чтобы получить больше клетчатки, лучше есть целые яблоки.

Регулярное употребление яблок может снизить инсулинорезистентность, что может привести к снижению уровня сахара в крови.

— Это происходит благодаря полифенолам, которые преимущественно содержатся в кожуре и стимулируют поджелудочную железу вырабатывать инсулин и помогают клеткам усваивать сахар, — объясняет врач.

Фрукт также содержит важные питательные вещества, он является хорошим источником витамина С — антиоксиданта, который помогает уменьшить воспаление и поддержать иммунитет.

Кожура яблока также богата кверцетином, еще одним антиоксидантом, который помогает нейтрализовать вредные свободные радикалы в организме.

— Яблоки содержат впечатляющее количество витаминов и микроэлементов. Всего один большой обеспечит вас суточной дозой витаминов Е, В1 и В6, но для этого его нужно есть с кожурой, — говорит специалист.

Врач также добавила, что железа в яблоках, на самом деле, не так много, как принято считать.

Пищевые волокна в составе улучшают работу желудочно-кишечного тракта и полезны для микрофлоры.

Красные яблоки богаты антоцианами — веществами, которые замедляют старение организма и улучшают остроту зрения.

Зеленые содержат меньше сахара и аллергенов, поэтому лучше подходят для больных сахарным диабетом.

Чем вредны яблоки

В семенах содержится смертельно опасное вещество цианид.

— Для серьезного отравления нужно много косточек, но лучше не рисковать и вовсе их нет, — говорит диетолог.

Людям с болезнями пищеварительной системы яблоки рекомендуется есть не в сыром, а в запеченном виде

Этот фрукт также способствует образованию зубного налета, поэтому после его употребления желательно чистить зубы.

Сколько яблок можно есть при сахарном диабете

— Все же яблоки содержат сахар, особенно если они относятся к сладким сортам, — отмечает врач.

Чтобы не превысить суточную норму сахара, рекомендуется съедать не более четырех средних фруктов в день.

Итак, есть яблоки при сахарном диабете можно. Этот фрукт действительно очень полезен, но важно не переборщить.