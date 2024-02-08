Цукровий діабет стає все поширенішим захворюванням, а питання щодо харчування при цьому діагнозі залишається актуальним.

Факти ICTV запитали у лікаря-дієтолога Анастасії Чечкань, чи можна їсти яблука при цукровому діабеті та чим вони корисні.

Чи можна їсти яблука при цукровому діабеті

Яблука – це саме той фрукт, який є корисним при цукровому діабеті.

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Фрукти загалом є важливою складовою раціону харчування, а яблука, завдяки своєму складу та корисним властивостям, є особливо корисними для людей із цукровим діабетом.

– При цукровому дiабетi рекомендовано вживати яблука, бо вони мають низький глiкемiчний індекс (34-46), тобто не викликають різкий стрибок цукру в крові, – говорить лікарка.

Чим корисні яблука при цукровому діабеті

Яблуко складається на 85% з води, решта це вуглеводи (глюкоза, фруктоза, сахароза) та 5% клітковина – пектин, який має добрий вплив на роботу кишківника та мiкробiоми.

– Клітковина фрукта уповільнює перетравлення та всмоктування вуглеводів, через що не так швидко підвищується рівень глюкози в крові, – розповідає експертка.

Організм не може засвоїти клітковину, тому вона не підвищує рівень цукру в крові, як інші вуглеводи.

Важливо – яблучний сік не містить клітковини, оскільки з нього видаляють шкірку і м’якоть. Щоб отримати більше клітковини, краще їсти цілі яблука.

Регулярне вживання яблук може знизити інсулінорезистентність, що може призвести до зниження рівня цукру в крові.

– Це відбувається завдяки поліфенолам, які переважно містяться в шкірці та стимулюють підшлункову залозу виробляти інсулін та допомагають клітинам засвоювати цукор, – пояснює лікарка.

Фрукт також містить важливі поживні речовини, він є хорошим джерелом вітаміну С — антиоксиданту, який допомагає зменшити запалення та підтримати імунітет.

Шкірка яблука також багата на кверцетин, ще один антиоксидант, який допомагає нейтралізувати шкідливі вільні радикали в організмі.

– Яблука містять вражаючу кількість вітамінів та мікроелементів. Всього один великий забезпечить вас добовою дозою вітамінів Е, В1 та В6, але для цього його потрібно їсти зі шкіркою, – говорить фахівчиня.

Лікар також додала, що заліза в яблуках, насправді, не так багато, як прийнято вважати.

Харчові волокна у складі покращують роботу шлунково-кишкового тракту та корисні для мікрофлори.

Червоні яблука багаті на антоціани – речовини, які уповільнюють старіння організму і покращують гостроту зору.

Зелені містять менше цукру та алергенів, тому краще підходять для хворих на цукровий діабет.

Чим шкідливі яблука

У насінні міститься смертельно небезпечна речовина ціанід.

– Для серйозного отруєння потрібно багато кісточок, але краще не ризикувати і зовсім їх немає, – каже дієтолог.

Людям із хворобами травної системи яблука рекомендовано їсти не в сирому, а в запеченому вигляді

Цей фрукт також сприяє утворенню зубного нальоту, тому після його вживання бажано чистити зуби.

Скільки яблук можна їсти при цукровому діабеті

– Все ж яблука містять цукор, особливо якщо вони відносяться до солодких сортів, – наголошує лікарка.

Щоб не перевищити добову норму цукру, рекомендовано з’їдати не більше чотирьох середніх фруктів вдень.

Отож, їсти яблука при цукровому діабеті можна. Цей фрукт і, справді, дуже корисний, але важливо не переборщити.