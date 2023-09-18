Яблука – це доволі корисні фрукти, які легко приготувати на сковороді, в духовці, просто їсти сирими або зробити варення з яблук для всієї родини.
Що приготувати з яблук в домашніх умовах – читайте в матеріалі.
Вертута з яблуками: рецепт
Інгредієнти:
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- 1 лист листкового тіста;
- 2-3 яблука (бажано кислих сортів, таких як антонівка);
- 2-3 столові ложки цукру;
- 1 чайна ложка кориці;
- 2-3 столові ложки розм’якшеного вершкового масла.
Спосіб приготування:
- Розігрійте духовку до 180°C. Очистіть яблука від шкірки, поріжте часточками. Розкачайте лист листкового тіста й обмажте його вершковим маслом, посипте поверхню тесту цукром і корицею.
- Розкладіть скибочки яблука рівномірно по тесту. Поверніть тісто в рулет, перекрутіть його в форму спіралі й перенесіть на підготовлений противень.
- Пекти варто у духовці за 180°C близько 25-30 хвилин (доти, доки вертута не стане золотистою).
Шарлотка з яблуками: рецепт швидкого приготування
Інгредієнти:
- 2-3 яблука;
- 2 ст. л апельсинового соку;
- 5 яєць;
- 200 г цукру;
- 200 г борошна;
- масло для змащування форми;
- 10 г ванільного цукру;
- дрібка солі.
Спосіб приготування:
- Помиті яблука очистіть від шкірки, видаліть насіння та плодоніжку. Наріжте на дрібні шматочки однакового розміру.
- Щоб яблука не потемніли, збризніть приблизно 2 столовими ложками апельсинового соку, просто здавлюючи апельсин в руках. Якщо немає апельсинового, використовуйте лимонний, але в меншій кількості. Додайте 5 г ванільного цукру та відставте.
- Увімкніть духовку розігріватися до 180 градусів.
- Вбийте у миску 5 яєць, додайте 200 г цукру, 5 г ванільного цукру та дрібку солі. Збийте міксером поки маса не побіліє і не збільшиться вдвічі.
- Поступово ведіть 200 г просіяного борошна та перемішайте, доки борошно повністю не розчиниться в тісті. Тісто повинно бути текучим, але досить густим.
- Змастіть форму для випікання вершковим маслом та злегка посипте борошном.
- Потім переверніть форму і витрусіть зайве борошно.
- Викладіть тісто у форму, а на нього рівномірним шаром яблука. Випікайте шарлотку в духовці за температури 180 градусів 30 хвилин.
- Після приготування залиште пиріг остигати у формі, щоб бісквіт зберіг гарну форму.
Яблучний штрудель з лаваша: рецепт
Інгредієнти:
- 2 лаваші;
- 5 яблук;
- 6 ст. л цукру;
- 50 г вершкового масла;
- 1 ч. л меленої кориці;
- 1 яйце;
- 2 ст.л лимонного соку.
Спосіб приготування:
- Яблука очистіть від насіння та шкірки, наріжте тонкими скибочками. Щоб яблука не потемніли, полийте їх лимонним соком, перемішайте.
- На сковороді розтопіть вершкове масло, додайте цукор, перемішайте. Викладіть на сковорідку підготовлені яблука.
- Тушіть яблука на середньому вогні до м’якості. В кінці додайте корицю, перемішайте. Дайте начинці охолонути.
- Розкладіть лаваш на робочій поверхні, змастіть його збитим яйцем.
- Викладіть яблучну начинку, розподіляючи її рівномірно і не доходячи до країв лаваша приблизно 1,5-2 см.
- Обережно зверніть лаваш у рулет. Викладіть штрудель на пергамент, змастіть їх збитим яйцем.
- Випікайте штрудель у розігрітій до 180 градусів духовці близько 15 хвилин.
Куряче філе з яблуками: рецепт
Інгредієнти:
- 300 г курячого філе;
- 1 яблуко;
- 70 мл молока;
- 1 помідор;
- часник;
- половинка цибулі;
- сіль, перець, приправа для курки – на смак.
Спосіб приготування:
- Помийте куряче філе, просушіть та наріжте шматочками середнього розміру.
- Почищені яблука без серцевини наріжте такими ж шматочками, як курку.
- Цибулю подрібніть, посмажте її разом зі шматочками курячого філе близько 7 хвилин на середньому вогні.
- Додайте шматочки яблук та обсмажуйте ще 3-5 хвилин.
- Натріть на тертці помідор і перемішайте його з розчавленим часником, перцем, сіллю, спеціями. Долийте молока і також перемішайте.
- Курку з яблуками викладіть в глибоку форму для запікання, залийте часниково-томатною пастою і відправте в розігріту до 200 градусів духовку. Запікайте 10 хвилин.
Сорбет: рецепт покроково
Інгредієнти:
- 600 г яблук зелених сортів;
- 400 г стиглих лимонів;
- 1 пакетик ванільного цукру;
- 170 г фруктози;
- 1 склянка води.
Спосіб приготування:
- Для початку яблука почистьте від шкірки та насіння. М’якуш довільно наріжте скибочками, складіть в сотейник і залий 100 мл холодної води.
- Вичавіть туди ж сік одного лимона, всипте фруктозу.
- За допомогою дерев’яної лопатки добре перемішайте. Тушіть під кришкою доти, доки яблука не стануть м’якими.
- Пюруйте фрукти блендером, отриману масу остудіть та поставте у холодильник на 3 – 4 години.
- Після закінчення зазначеного часу, в половині склянки води розчиніть ванільний цукор, сік двох лимонів.
- Поставте на плиту, доведіть до кипіння, а потім дайте повністю охолонути. Змішайте отриману рідину з яблучним пюре, збийте міксером, розлийте по формах і приберіть в морозильну камеру.
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