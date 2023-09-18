Яблука – це доволі корисні фрукти, які легко приготувати на сковороді, в духовці, просто їсти сирими або зробити варення з яблук для всієї родини.

Що приготувати з яблук в домашніх умовах – читайте в матеріалі.

Вертута з яблуками: рецепт

Інгредієнти:

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1 лист листкового тіста;

2-3 яблука (бажано кислих сортів, таких як антонівка);

2-3 столові ложки цукру;

1 чайна ложка кориці;

2-3 столові ложки розм’якшеного вершкового масла.

Спосіб приготування:

Розігрійте духовку до 180°C. Очистіть яблука від шкірки, поріжте часточками. Розкачайте лист листкового тіста й обмажте його вершковим маслом, посипте поверхню тесту цукром і корицею. Розкладіть скибочки яблука рівномірно по тесту. Поверніть тісто в рулет, перекрутіть його в форму спіралі й перенесіть на підготовлений противень. Пекти варто у духовці за 180°C близько 25-30 хвилин (доти, доки вертута не стане золотистою).

Інгредієнти:

2-3 яблука;

2 ст. л апельсинового соку;

5 яєць;

200 г цукру;

200 г борошна;

масло для змащування форми;

10 г ванільного цукру;

дрібка солі.

Спосіб приготування:

Помиті яблука очистіть від шкірки, видаліть насіння та плодоніжку. Наріжте на дрібні шматочки однакового розміру. Щоб яблука не потемніли, збризніть приблизно 2 столовими ложками апельсинового соку, просто здавлюючи апельсин в руках. Якщо немає апельсинового, використовуйте лимонний, але в меншій кількості. Додайте 5 г ванільного цукру та відставте. Увімкніть духовку розігріватися до 180 градусів. Вбийте у миску 5 яєць, додайте 200 г цукру, 5 г ванільного цукру та дрібку солі. Збийте міксером поки маса не побіліє і не збільшиться вдвічі. Поступово ведіть 200 г просіяного борошна та перемішайте, доки борошно повністю не розчиниться в тісті. Тісто повинно бути текучим, але досить густим. Змастіть форму для випікання вершковим маслом та злегка посипте борошном. Потім переверніть форму і витрусіть зайве борошно. Викладіть тісто у форму, а на нього рівномірним шаром яблука. Випікайте шарлотку в духовці за температури 180 градусів 30 хвилин. Після приготування залиште пиріг остигати у формі, щоб бісквіт зберіг гарну форму.

Яблучний штрудель з лаваша: рецепт

Інгредієнти:

2 лаваші;

5 яблук;

6 ст. л цукру;

50 г вершкового масла;

1 ч. л меленої кориці;

1 яйце;

2 ст.л лимонного соку.

Спосіб приготування:

Яблука очистіть від насіння та шкірки, наріжте тонкими скибочками. Щоб яблука не потемніли, полийте їх лимонним соком, перемішайте. На сковороді розтопіть вершкове масло, додайте цукор, перемішайте. Викладіть на сковорідку підготовлені яблука. Тушіть яблука на середньому вогні до м’якості. В кінці додайте корицю, перемішайте. Дайте начинці охолонути. Розкладіть лаваш на робочій поверхні, змастіть його збитим яйцем. Викладіть яблучну начинку, розподіляючи її рівномірно і не доходячи до країв лаваша приблизно 1,5-2 см. Обережно зверніть лаваш у рулет. Викладіть штрудель на пергамент, змастіть їх збитим яйцем. Випікайте штрудель у розігрітій до 180 градусів духовці близько 15 хвилин.

Куряче філе з яблуками: рецепт

Інгредієнти:

300 г курячого філе;

1 яблуко;

70 мл молока;

1 помідор;

часник;

половинка цибулі;

сіль, перець, приправа для курки – на смак.

Спосіб приготування:

Помийте куряче філе, просушіть та наріжте шматочками середнього розміру. Почищені яблука без серцевини наріжте такими ж шматочками, як курку. Цибулю подрібніть, посмажте її разом зі шматочками курячого філе близько 7 хвилин на середньому вогні. Додайте шматочки яблук та обсмажуйте ще 3-5 хвилин. Натріть на тертці помідор і перемішайте його з розчавленим часником, перцем, сіллю, спеціями. Долийте молока і також перемішайте. Курку з яблуками викладіть в глибоку форму для запікання, залийте часниково-томатною пастою і відправте в розігріту до 200 градусів духовку. Запікайте 10 хвилин.

Сорбет: рецепт покроково

Інгредієнти:

600 г яблук зелених сортів;

400 г стиглих лимонів;

1 пакетик ванільного цукру;

170 г фруктози;

1 склянка води.

Спосіб приготування:

Для початку яблука почистьте від шкірки та насіння. М’якуш довільно наріжте скибочками, складіть в сотейник і залий 100 мл холодної води. Вичавіть туди ж сік одного лимона, всипте фруктозу. За допомогою дерев’яної лопатки добре перемішайте. Тушіть під кришкою доти, доки яблука не стануть м’якими. Пюруйте фрукти блендером, отриману масу остудіть та поставте у холодильник на 3 – 4 години. Після закінчення зазначеного часу, в половині склянки води розчиніть ванільний цукор, сік двох лимонів. Поставте на плиту, доведіть до кипіння, а потім дайте повністю охолонути. Змішайте отриману рідину з яблучним пюре, збийте міксером, розлийте по формах і приберіть в морозильну камеру.