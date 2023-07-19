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Їжа

Незвичний та ніжний смак: рецепт варення з яблук Білий налив

19 Липня 2023, 15:18
Владислава Ткаченко редакторка стрічки
Яблуко
Джерело: Pexels

Білий налив — популярний в Україні сорт яблук, що починає родити у середині липня.

Ці яблука відрізняють незвичним зовнішнім виглядом, кольором та смаком. Щоб насолоджуватися Білим наливом не лише влітку, а й взимку, господині готують яблучне варення.

Як приготувати варення з яблук Білий налив – читайте в нашому матеріалі.

Що знадобиться

  • Яблука Білий налив – 2,5 кг.
  • Цукор – 1 кг.
  • Кориця мелена (за бажанням) – ½ ч. ложки.
  • Апельсин – 2 шт.

Як готувати

Спершу потрібно ретельно вимити яблука та висушити їх на паперовому рушнику. Потім чистимо їх від шкірки та видаляємо зайве насіння.

Яблука нарізаємо на маленькі кубики та перекладаємо в миску.

Апельсини теж вимийте, очистьте від шкіри та наріжте на однакові кубики. Нарізані яблука та апельсин викладіть шарами в каструлю, чергуючи з цукром (він має бути останнім шаром).

Залиште фрукти на ніч. За цей час апельсин та яблука мають пустити сік.

Зранку поставте каструлю з майбутнім варенням на вогонь та доведіть до кипіння. Зменште вогонь до мінімуму, проваріть фрукти 5 хв, постійно помішуючи.

Через 5-7 хв накрийте каструлю кришкою та вимкніть вогонь. Готове варення перелийте у простерилізовані банки та закрийте кришками.

Переверніть банки, накрийте їх ковдрою та залиште до повного охолодження. Через кілька днів можна переносити варення в темне, прохолодне місце.

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