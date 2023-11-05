Сімейна лікарка, терапевт Людмила Сердюк у коментарі Фактам ICTV розповіла про користь сушених яблук і чому їх потрібно обов’язково включити в раціон тим, хто стежить за своєю вагою або має діагноз цукрового діабету ІІ типу.

– Сушені яблука або яблучні чіпси, мабуть, найоптимальніший перекус для тих, хто слідкує за своєю вагою, – зазначила Людмила Сердюк.

Низький коефіцієнт калорійності

За словами медика, сушені яблука мають низький коефіцієнт калорійності за високого вмісту клітковини, яка незамінна для ефективної роботи шлунково-кишкового тракту.

Крім того, лікарка нагадала, що яблука віддавна славляться великим вмістом заліза у своєму складі і сушені плоди не є тут винятком.

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Медик нагадала, що залізо є надзвичайно важливим мікроелементом для кровотворення.

Нормалізація кров’яного тиску

– Сушені яблука цінні й тим, що в них міститься калій – відомий помічник організму для нормалізації артеріального тиску, – розповіла Людмила Сердюк.

Терапевт додала, що сушені яблука також мають у своєму складі антиоксиданти, що дає змогу зарахувати їх до продуктів, які є важливими для профілактики онкологічних патологій та серцево-судинних захворювань.