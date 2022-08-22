Яблучний оцет містить безліч корисних речовин, вбиває шкідливі бактерії, сприяє зниженню цукру в крові та допомагає впоратися з діабетом.
Оцет з яблук можна використовувати не лише в кулінарії, але і як лікарський або косметичний засіб. Крім того, приготувати його можна в домашніх умовах.
Як зробити яблучний оцет вдома – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.
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Рецепт яблучного оцту
Інгредієнти:
- яблука – 1 кг;
- цукор – 30 г;
- вода – 1,5 л.
Приготування:
- Ретельно вимийте та наріжте спілі яблука (якщо у вас домашні, це взагалі чудово).
- Пересипте яблука в каструлю, додайте цукор та залийте усе гарячою водою (вона має покрити фрукти на 4-5 см).
- Закрийте каструлю кришкою чи марлею та поставте у тепле місце на 14 днів.
- Через два тижні процідіть майбутній оцет через друшляк, а потім через марлю.
- Отриману яблучну рідину перелийте у чисту ємність та поставте у тепле місце ще на 14 днів. Звернуть увагу, що під час бродіння суміш може піднятися, тому обирайте велику посудину для зберігання оцту.
- По закінченні необхідного часу знову процідіть суміш через марлю та розлийте по пляшкам.
Зберігати яблучний оцет варто у темному місці або в холодильнику.
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