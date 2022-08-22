Яблучний оцет містить безліч корисних речовин, вбиває шкідливі бактерії, сприяє зниженню цукру в крові та допомагає впоратися з діабетом.

Оцет з яблук можна використовувати не лише в кулінарії, але і як лікарський або косметичний засіб. Крім того, приготувати його можна в домашніх умовах.

Як зробити яблучний оцет вдома – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

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Рецепт яблучного оцту

Інгредієнти:

яблука – 1 кг;

цукор – 30 г;

вода – 1,5 л.

Приготування:

Ретельно вимийте та наріжте спілі яблука (якщо у вас домашні, це взагалі чудово). Пересипте яблука в каструлю, додайте цукор та залийте усе гарячою водою (вона має покрити фрукти на 4-5 см). Закрийте каструлю кришкою чи марлею та поставте у тепле місце на 14 днів. Через два тижні процідіть майбутній оцет через друшляк, а потім через марлю. Отриману яблучну рідину перелийте у чисту ємність та поставте у тепле місце ще на 14 днів. Звернуть увагу, що під час бродіння суміш може піднятися, тому обирайте велику посудину для зберігання оцту. По закінченні необхідного часу знову процідіть суміш через марлю та розлийте по пляшкам.

Зберігати яблучний оцет варто у темному місці або в холодильнику.