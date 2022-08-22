Яблочный уксус содержит множество полезных веществ, убивает вредные бактерии, способствует снижению сахара в крови и помогает справиться с диабетом.
Уксус из яблок можно использовать не только в кулинарии, но и как лекарственное или косметическое средство. Кроме того, приготовить его можно в домашних условиях.
Как сделать яблочный уксус дома — смотрите в материале Фактов ICTV.
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Рецепт яблочного уксуса
Ингредиенты:
- яблоки — 1 кг;
- сахар — 30 г;
- вода — 1,5 л.
Приготовление:
- Тщательно вымойте и нарежьте спелые яблоки (если у вас домашние, это вообще замечательно).
- Пересыпьте яблоки в кастрюлю, добавьте сахар и залейте все горячей водой (она должна покрыть фрукты на 4-5 см).
- Закройте кастрюлю крышкой или марлей и поставьте в теплое место на 14 дней.
- Через две недели процедите будущий уксус через дуршлаг, а затем через марлю.
- Полученную яблочную жидкость перелейте в чистую емкость и поставьте в теплое место еще на 14 дней. Обратят внимание, что во время брожения смесь может подняться, поэтому выбирайте большой сосуд для хранения уксуса.
- По истечению необходимого времени снова процедите смесь через марлю и разлейте по бутылкам.
Хранить яблочный уксус стоит в темном месте или в холодильнике.
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