Яблочный уксус содержит множество полезных веществ, убивает вредные бактерии, способствует снижению сахара в крови и помогает справиться с диабетом.

Уксус из яблок можно использовать не только в кулинарии, но и как лекарственное или косметическое средство. Кроме того, приготовить его можно в домашних условиях.

Как сделать яблочный уксус дома — смотрите в материале Фактов ICTV.

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Рецепт яблочного уксуса

Ингредиенты:

яблоки — 1 кг;

сахар — 30 г;

вода — 1,5 л.

Приготовление:

Тщательно вымойте и нарежьте спелые яблоки (если у вас домашние, это вообще замечательно). Пересыпьте яблоки в кастрюлю, добавьте сахар и залейте все горячей водой (она должна покрыть фрукты на 4-5 см). Закройте кастрюлю крышкой или марлей и поставьте в теплое место на 14 дней. Через две недели процедите будущий уксус через дуршлаг, а затем через марлю. Полученную яблочную жидкость перелейте в чистую емкость и поставьте в теплое место еще на 14 дней. Обратят внимание, что во время брожения смесь может подняться, поэтому выбирайте большой сосуд для хранения уксуса. По истечению необходимого времени снова процедите смесь через марлю и разлейте по бутылкам.

Хранить яблочный уксус стоит в темном месте или в холодильнике.