Квашеная капуста — вкусная и полезная закуска, которую можно легко приготовить. Кроме того, она содержит много полезных микроэлементов, считается диетическим продуктом и может долго храниться.

Как приготовить квашеную капусту дома — читайте в нашем материале.

Рецепт квашеной капусты

Квасить капусту стоит осенью, из осенних (поздних) сортов. Они отличаются крупным размером початков, белым цветом и сочной текстурой.

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Ингредиенты:

капуста белокочанная — 1 кочан;

морковь — 2 шт;

соль — 3 ст. л;

сахар — 1 ст. л.

Приготовление:

Вымойте капусту и очистите от верхнего слоя листьев. Тоненько нарежьте ее — можете использовать специальную овощерезку. Тщательно помойте и натрите морковь на крупной терке. В большой миске перемешайте капусту и морковь, продукты должны пустить сок. Добавьте соль и сахар и снова перемешайте. Переложите ингредиенты в банку, в которой будет кваситься капуста (обязательно утрамбовывайте и сильно прижимайте ко дну). Когда капуста утрамбована, наверх нужно поставить гнет. Это может быть банка или чашка с водой. В течение двух часов капуста должна выпустить сок. Если этого не произошло, добавьте немного кипяченой воды (зависит от количества капусты). Следующие три часа нужно прокалывать капусту деревянной ложкой, чтобы выпустить лишние газы. Когда капуста пустит пену, можно переносить ее в холодильник или другое прохладное место. Через два-три дня вкусную закуску уже можно есть.

Рецепт квашеной капусты в бочках

Ингредиенты:

капуста — 10 кг;

морковь — 500-800 гр;

соль — 250 гр;

сахар — 50 гр.

Приготовление:

В первую очередь проверьте бочку, в которой будет бродить капуста — заполните ее водой и проверьте, нет ли щелей. Если вы уже давно не пользовались бочкой, наполните ее водой на пять-восемь дней (время от времени меняйте воду). Тщательно промойте капусту и морковь. Верхние листы капусты срежьте, но не выбрасывайте. Морковь почистите. Чтобы в будущем капуста получилась хрустящая, порежьте ее на полоски средней ширины (не стоит резать слишком мелко). Пересыпьте капусту в глубокую миску. Морковь натрите на средней терке и отправьте к капусте. Добавьте соль и сахар. Тщательно перемешайте и пожмакайте капусту. На дно бочки положите листы капусты (которые вы отрезали в начале). Пересыпьте туда капусту с морковью и утрамбуйте (должен появиться сок). Застелите капусту марлей, сложенной в несколько раз, и установите гнет. Закройте бочку крышкой и оставьте при комнатной температуре на три-семь дней. Время от времени открывайте бочку и прокалывайте капусту деревянной ложкой. Через неделю поставьте бочку в прохладное место.

Храниться капуста в бочке может всю зиму.