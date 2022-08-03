Квашеная капуста — вкусная и полезная закуска, которую можно легко приготовить. Кроме того, она содержит много полезных микроэлементов, считается диетическим продуктом и может долго храниться.
Как приготовить квашеную капусту дома — читайте в нашем материале.
Рецепт квашеной капусты
Квасить капусту стоит осенью, из осенних (поздних) сортов. Они отличаются крупным размером початков, белым цветом и сочной текстурой.
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Ингредиенты:
- капуста белокочанная — 1 кочан;
- морковь — 2 шт;
- соль — 3 ст. л;
- сахар — 1 ст. л.
Приготовление:
- Вымойте капусту и очистите от верхнего слоя листьев.
- Тоненько нарежьте ее — можете использовать специальную овощерезку.
- Тщательно помойте и натрите морковь на крупной терке.
- В большой миске перемешайте капусту и морковь, продукты должны пустить сок.
- Добавьте соль и сахар и снова перемешайте.
- Переложите ингредиенты в банку, в которой будет кваситься капуста (обязательно утрамбовывайте и сильно прижимайте ко дну).
- Когда капуста утрамбована, наверх нужно поставить гнет. Это может быть банка или чашка с водой.
- В течение двух часов капуста должна выпустить сок. Если этого не произошло, добавьте немного кипяченой воды (зависит от количества капусты).
- Следующие три часа нужно прокалывать капусту деревянной ложкой, чтобы выпустить лишние газы.
- Когда капуста пустит пену, можно переносить ее в холодильник или другое прохладное место.
- Через два-три дня вкусную закуску уже можно есть.
Рецепт квашеной капусты в бочках
Ингредиенты:
- капуста — 10 кг;
- морковь — 500-800 гр;
- соль — 250 гр;
- сахар — 50 гр.
Приготовление:
- В первую очередь проверьте бочку, в которой будет бродить капуста — заполните ее водой и проверьте, нет ли щелей. Если вы уже давно не пользовались бочкой, наполните ее водой на пять-восемь дней (время от времени меняйте воду).
- Тщательно промойте капусту и морковь.
- Верхние листы капусты срежьте, но не выбрасывайте. Морковь почистите.
- Чтобы в будущем капуста получилась хрустящая, порежьте ее на полоски средней ширины (не стоит резать слишком мелко).
- Пересыпьте капусту в глубокую миску.
- Морковь натрите на средней терке и отправьте к капусте.
- Добавьте соль и сахар.
- Тщательно перемешайте и пожмакайте капусту.
- На дно бочки положите листы капусты (которые вы отрезали в начале).
- Пересыпьте туда капусту с морковью и утрамбуйте (должен появиться сок).
- Застелите капусту марлей, сложенной в несколько раз, и установите гнет.
- Закройте бочку крышкой и оставьте при комнатной температуре на три-семь дней.
- Время от времени открывайте бочку и прокалывайте капусту деревянной ложкой.
- Через неделю поставьте бочку в прохладное место.
Храниться капуста в бочке может всю зиму.