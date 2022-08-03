Квашена капуста – смачна та корисна закуска, яку можна легко приготувати. Крім того, вона містить багато корисних мікроелементів, вважається дієтичним продуктом та може довго зберігатися.
Як приготувати квашену капусту вдома – читайте в нашому матеріалі.
Рецепт квашеної капусти в банках
Квасити капусту варто восени, з осінніх (пізніх) сортів. Вони відрізняються великим розміром качанів, білим кольором і соковитою текстурою.
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Інгредієнти:
- капуста білокачанна – 1 качан;
- морква – 2 шт;
- сіль – 3 ст. л;
- цукор – 1 ст. л.
Приготування:
- Помийте капусту та очистіть від верхнього шару листя.
- Тоненько наріжте її – можете використати спеціальну овочерізку.
- Ретельно помийте та натріть моркву на крупній тертці.
- У великій мисці перемішайте капусту та моркву, продукти мають пустити сік.
- Додайте сіль та цукор і знову перемішайте.
- Перекладіть інгредієнти у банку, в якій буде кваситись капуста (обов’язково утрамбовуйте та сильно притискайте до дна).
- Коли капуста розфасована, наверх потрібно поставити гніт. Це може бути ще одна банка або чашка з водою.
- Протягом двох годин капуста має випустити сік. Якщо цього не сталося, додайте трішки кип’яченої води (залежить від кількості капусти).
- Наступні три години потрібно проколювати капусту дерев’яною ложкою, щоб випустити зайві гази.
- Коли капуста пустить піну, можна переносити її у холодильник чи інше прохолодне місце.
- Через два-три дні смачну закуску вже можна їсти.
Рецепт квашеної капусти у бочках
Інгредієнти:
- капуста – 10 кг;
- морква – 500-800 гр;
- сіль – 250 гр;
- цукор – 50 гр.
Приготування:
- Першочергово перевірте бочку, в якій буде кваситись капуста – заповніть її водою та перевірте, чи немає щілин. Якщо ви вже давно не користувалися бочкою, наповніть її водою на п’ять-вісім днів (час від часу міняйте воду).
- Ретельно помийте капусту та моркву.
- Верхні листки капусти зріжте, але не викидайте. Моркву почистіть.
- Щоб у майбутньому капуста вийшла хрусткою, поріжте її на смужки середньої ширини (не варто різати занадто дрібно).
- Пересипте капусту в глибоку миску.
- Моркву натріть на середній тертці та відправте до капусти.
- Додайте сіль та цукор.
- Ретельно перемішайте та пожмакайте капусту.
- На дно бочки покладіть листки капусти (які ви відрізали на початку).
- Пересипте туди капусту з морквою та утрамбуйте (має з’явитися сік).
- Застеліть капусту марлею, складеною в кілька разів, та встановіть гніт.
- Закрийте бочку кришкою та залиште при кімнатній температурі на три-сім днів.
- Час від часу відкривайте бочку та проколюйте капусту дерев’яною ложкою.
- Через тиждень поставте бочку в прохолодне місце.
Зберігатися капуста у бочці може всю зиму.
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