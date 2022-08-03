Квашена капуста – смачна та корисна закуска, яку можна легко приготувати. Крім того, вона містить багато корисних мікроелементів, вважається дієтичним продуктом та може довго зберігатися.

Як приготувати квашену капусту вдома – читайте в нашому матеріалі.

Рецепт квашеної капусти в банках

Квасити капусту варто восени, з осінніх (пізніх) сортів. Вони відрізняються великим розміром качанів, білим кольором і соковитою текстурою.

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Інгредієнти:

капуста білокачанна – 1 качан;

морква – 2 шт;

сіль – 3 ст. л;

цукор – 1 ст. л.

Приготування:

Помийте капусту та очистіть від верхнього шару листя. Тоненько наріжте її – можете використати спеціальну овочерізку. Ретельно помийте та натріть моркву на крупній тертці. У великій мисці перемішайте капусту та моркву, продукти мають пустити сік. Додайте сіль та цукор і знову перемішайте. Перекладіть інгредієнти у банку, в якій буде кваситись капуста (обов’язково утрамбовуйте та сильно притискайте до дна). Коли капуста розфасована, наверх потрібно поставити гніт. Це може бути ще одна банка або чашка з водою. Протягом двох годин капуста має випустити сік. Якщо цього не сталося, додайте трішки кип’яченої води (залежить від кількості капусти). Наступні три години потрібно проколювати капусту дерев’яною ложкою, щоб випустити зайві гази. Коли капуста пустить піну, можна переносити її у холодильник чи інше прохолодне місце. Через два-три дні смачну закуску вже можна їсти.

Рецепт квашеної капусти у бочках

Інгредієнти:

капуста – 10 кг;

морква – 500-800 гр;

сіль – 250 гр;

цукор – 50 гр.

Приготування:

Першочергово перевірте бочку, в якій буде кваситись капуста – заповніть її водою та перевірте, чи немає щілин. Якщо ви вже давно не користувалися бочкою, наповніть її водою на п’ять-вісім днів (час від часу міняйте воду). Ретельно помийте капусту та моркву. Верхні листки капусти зріжте, але не викидайте. Моркву почистіть. Щоб у майбутньому капуста вийшла хрусткою, поріжте її на смужки середньої ширини (не варто різати занадто дрібно). Пересипте капусту в глибоку миску. Моркву натріть на середній тертці та відправте до капусти. Додайте сіль та цукор. Ретельно перемішайте та пожмакайте капусту. На дно бочки покладіть листки капусти (які ви відрізали на початку). Пересипте туди капусту з морквою та утрамбуйте (має з’явитися сік). Застеліть капусту марлею, складеною в кілька разів, та встановіть гніт. Закрийте бочку кришкою та залиште при кімнатній температурі на три-сім днів. Час від часу відкривайте бочку та проколюйте капусту дерев’яною ложкою. Через тиждень поставте бочку в прохолодне місце.

Зберігатися капуста у бочці може всю зиму.