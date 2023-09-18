Яблоки – это довольно полезные фрукты, которые легко приготовить на сковороде, в духовке, просто есть сырыми или сделать варенье из яблок для всей семьи.

Что приготовить из яблок в домашних условиях – читайте в материале.

Вертута с яблоками: рецепт

Ингредиенты:

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1 лист слоеного теста;

2-3 яблока (желательно кислых сортов, таких как антоновка);

2-3 столовых ложки сахара;

1 чайная ложка корицы;

2-3 столовых ложки размягченного сливочного масла.

Способ приготовления:

Разогрейте духовой шкаф до 180°C. Очистите яблоки от кожуры, порежьте дольками. Раскатайте лист слоеного теста и обмажьте его сливочным маслом, посыпьте поверхность теста сахаром и корицей. Разложите ломтики яблока равномерно по тесту. Поверните тесто в рулет, перекрутите его в форму спирали и перенесите на подготовленное деко. Печь стоит в духовке при 180°C около 25-30 минут (до тех пор, пока вертута не станет золотистой).

Ингредиенты:

2-3 яблока;

2 ст. л апельсинового сока;

5 яиц;

200 г сахара;

200 г муки;

масло для смазывания формы;

10 г ванильного сахара;

щепотка соли.

Способ приготовления:

Вымытые яблоки очистите от кожуры, удалите семена и плодоножку. Нарежьте на мелкие кусочки одинакового размера. Чтобы яблоки не потемнели, сбрызните примерно 2 столовыми ложками апельсинового сока, просто сдавливая апельсин в руках. Если нет апельсинового, используйте лимонный, но в меньшем количестве. Добавьте 5 г ванильного сахара и отставьте. Включите духовой шкаф разогреваться до 180 градусов. Вбейте в миску 5 яиц, добавьте 200 г сахара, 5 г ванильного сахара и щепотку соли. Взбейте миксером, пока масса не побелеет и не увеличится вдвое. Постепенно ведите 200 г просеянной муки и перемешайте, пока мука полностью не растворится в тесте. Тесто должно быть текучим, но достаточно густым. Смажьте форму для выпечки сливочным маслом и слегка посыпьте мукой. Затем переверните форму и вытряхните лишнюю муку. Выложите тесто в форму, а на него равномерным слоем яблока. Выпекайте шарлотку в духовке при температуре 180 градусов 30 минут. После приготовления оставьте пирог остывать в форме, чтобы бисквит сохранил хорошую форму.

Яблочный штрудель из лаваша: рецепт

Ингредиенты:

2 лаваша;

5 яблок;

6 ст. л сахара;

50 г сливочного масла;

1 ч. л молотой корицы;

1 яйцо;

2 ст.л лимонного сока.

Способ приготовления:

Яблоки очистите от семян и кожуры, нарежьте тонкими ломтиками. Чтобы яблоки не потемнели, полейте их лимонным соком, перемешайте. На сковороде растопите сливочное масло, добавьте сахар, перемешайте. Выложите на сковородку подготовленные яблоки. Тушите яблоки на среднем огне до мягкости. В конце добавьте корицу, перемешайте. Дайте начинке остыть. Разложите лаваш на рабочей поверхности, смажьте его взбитым яйцом. Выложите яблочную начинку, распределяя ее равномерно и не доходя до краев лаваша примерно 1,5-2 см. Осторожно поверните лаваш в рулет. Выложите штрудель на пергамент, смажьте их взбитым яйцом. Выпекайте штрудель в разогретой до 180 градусов духовке около 15 минут.

Куриное филе с яблоками: рецепт

Ингредиенты:

300 г куриного филе;

1 яблоко;

70 мл молока;

1 помидор;

чеснок;

половинка лука;

соль, перец, приправа для курицы – по вкусу.

Способ приготовления:

Вымойте куриное филе, просушите и нарежьте кусочками среднего размера. Почищенные яблоки без сердцевины нарежьте такими же кусочками как курица. Лук измельчите, пожарьте его вместе с кусочками куриного филе около 7 минут на среднем огне. Добавьте кусочки яблок и обжаривайте еще 3-5 минут. Натрите на терке помидор и перемешайте его с раздавленным чесноком, перцем, солью, специями. Долейте молока и также перемешайте. Курицу с яблоками выложите в глубокую форму для запекания, залейте чесночно-томатной пастой и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку. Запекайте 10 минут.

Сорбет: рецепт пошагово

Ингредиенты:

600 г яблок зеленых сортов;

400 г спелых лимонов;

1 пакетик ванильного сахара;

170 г фруктозы;

1 стакан воды.

Способ приготовления:

Для начала яблоки почистите от кожуры и семян. Мякоть произвольно нарежьте ломтиками, сложите в сотейник и залей 100 мл холодной воды. Выжмите туда же сок одного лимона, всыпьте фруктозу. С помощью деревянной лопатки хорошо перемешайте. Тушите под крышкой, пока яблоки не станут мягкими. Пюрируйте фрукты блендером, полученную массу остудите и поставьте в холодильник на 3-4 часа. По истечении указанного времени, в половине стакана воды растворите ванильный сахар, сок двух лимонов. Поставьте на плиту, доведите до кипения, затем дайте полностью остыть. Смешайте полученную жидкость с яблочным пюре, взбейте миксером, разлейте по формам и уберите в морозильную камеру.