Яблоки – это довольно полезные фрукты, которые легко приготовить на сковороде, в духовке, просто есть сырыми или сделать варенье из яблок для всей семьи.
Что приготовить из яблок в домашних условиях – читайте в материале.
Вертута с яблоками: рецепт
Ингредиенты:
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- 1 лист слоеного теста;
- 2-3 яблока (желательно кислых сортов, таких как антоновка);
- 2-3 столовых ложки сахара;
- 1 чайная ложка корицы;
- 2-3 столовых ложки размягченного сливочного масла.
Способ приготовления:
- Разогрейте духовой шкаф до 180°C. Очистите яблоки от кожуры, порежьте дольками. Раскатайте лист слоеного теста и обмажьте его сливочным маслом, посыпьте поверхность теста сахаром и корицей.
- Разложите ломтики яблока равномерно по тесту. Поверните тесто в рулет, перекрутите его в форму спирали и перенесите на подготовленное деко.
- Печь стоит в духовке при 180°C около 25-30 минут (до тех пор, пока вертута не станет золотистой).
Шарлотка с яблоками: рецепт быстрого приготовления
Ингредиенты:
- 2-3 яблока;
- 2 ст. л апельсинового сока;
- 5 яиц;
- 200 г сахара;
- 200 г муки;
- масло для смазывания формы;
- 10 г ванильного сахара;
- щепотка соли.
Способ приготовления:
- Вымытые яблоки очистите от кожуры, удалите семена и плодоножку. Нарежьте на мелкие кусочки одинакового размера.
- Чтобы яблоки не потемнели, сбрызните примерно 2 столовыми ложками апельсинового сока, просто сдавливая апельсин в руках. Если нет апельсинового, используйте лимонный, но в меньшем количестве. Добавьте 5 г ванильного сахара и отставьте.
- Включите духовой шкаф разогреваться до 180 градусов.
- Вбейте в миску 5 яиц, добавьте 200 г сахара, 5 г ванильного сахара и щепотку соли. Взбейте миксером, пока масса не побелеет и не увеличится вдвое.
- Постепенно ведите 200 г просеянной муки и перемешайте, пока мука полностью не растворится в тесте. Тесто должно быть текучим, но достаточно густым.
- Смажьте форму для выпечки сливочным маслом и слегка посыпьте мукой.
- Затем переверните форму и вытряхните лишнюю муку.
- Выложите тесто в форму, а на него равномерным слоем яблока. Выпекайте шарлотку в духовке при температуре 180 градусов 30 минут.
- После приготовления оставьте пирог остывать в форме, чтобы бисквит сохранил хорошую форму.
Яблочный штрудель из лаваша: рецепт
Ингредиенты:
- 2 лаваша;
- 5 яблок;
- 6 ст. л сахара;
- 50 г сливочного масла;
- 1 ч. л молотой корицы;
- 1 яйцо;
- 2 ст.л лимонного сока.
Способ приготовления:
- Яблоки очистите от семян и кожуры, нарежьте тонкими ломтиками. Чтобы яблоки не потемнели, полейте их лимонным соком, перемешайте.
- На сковороде растопите сливочное масло, добавьте сахар, перемешайте. Выложите на сковородку подготовленные яблоки.
- Тушите яблоки на среднем огне до мягкости. В конце добавьте корицу, перемешайте. Дайте начинке остыть.
- Разложите лаваш на рабочей поверхности, смажьте его взбитым яйцом.
- Выложите яблочную начинку, распределяя ее равномерно и не доходя до краев лаваша примерно 1,5-2 см.
- Осторожно поверните лаваш в рулет. Выложите штрудель на пергамент, смажьте их взбитым яйцом.
- Выпекайте штрудель в разогретой до 180 градусов духовке около 15 минут.
Куриное филе с яблоками: рецепт
Ингредиенты:
- 300 г куриного филе;
- 1 яблоко;
- 70 мл молока;
- 1 помидор;
- чеснок;
- половинка лука;
- соль, перец, приправа для курицы – по вкусу.
Способ приготовления:
- Вымойте куриное филе, просушите и нарежьте кусочками среднего размера.
- Почищенные яблоки без сердцевины нарежьте такими же кусочками как курица.
- Лук измельчите, пожарьте его вместе с кусочками куриного филе около 7 минут на среднем огне.
- Добавьте кусочки яблок и обжаривайте еще 3-5 минут.
- Натрите на терке помидор и перемешайте его с раздавленным чесноком, перцем, солью, специями. Долейте молока и также перемешайте.
- Курицу с яблоками выложите в глубокую форму для запекания, залейте чесночно-томатной пастой и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку. Запекайте 10 минут.
Сорбет: рецепт пошагово
Ингредиенты:
- 600 г яблок зеленых сортов;
- 400 г спелых лимонов;
- 1 пакетик ванильного сахара;
- 170 г фруктозы;
- 1 стакан воды.
Способ приготовления:
- Для начала яблоки почистите от кожуры и семян. Мякоть произвольно нарежьте ломтиками, сложите в сотейник и залей 100 мл холодной воды.
- Выжмите туда же сок одного лимона, всыпьте фруктозу.
- С помощью деревянной лопатки хорошо перемешайте. Тушите под крышкой, пока яблоки не станут мягкими.
- Пюрируйте фрукты блендером, полученную массу остудите и поставьте в холодильник на 3-4 часа.
- По истечении указанного времени, в половине стакана воды растворите ванильный сахар, сок двух лимонов.
- Поставьте на плиту, доведите до кипения, затем дайте полностью остыть. Смешайте полученную жидкость с яблочным пюре, взбейте миксером, разлейте по формам и уберите в морозильную камеру.
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