Белый налив — популярный в Украине сорт яблок, который начинает родить в середине июля.

Эти яблоки отличаются необычным внешним видом, цветом и вкусом. Чтобы наслаждаться Белым наливом не только летом, но и зимой, хозяйки готовят яблочное варенье.

Как приготовить варенье из яблок Белый налив — читайте в нашем материале.

Что понадобится

Яблоки Белый налив — 2,5 кг.

Сахар — 1 кг.

Корица молотая (по желанию) — ½ ч. ложки.

Апельсин — 2 шт.

Как готовить

Сначала нужно тщательно вымыть яблоки и высушить их на бумажном полотенце. Затем мы очищаем их от кожуры и удаляем лишние семена.

Яблоки нарезаем на маленькие кубики и перекладываем в миску.

Апельсины тоже вымойте, очистите от кожи и нарежьте на одинаковые кубики. Выложите нарезанные яблоки и апельсины слоями в кастрюлю, чередуя с сахаром (он должен быть последним слоем).

Оставьте фрукты на ночь. За это время апельсины и яблоки должны пустить сок.

Утром поставьте кастрюлю с будущим вареньем на огонь и доведите до кипения. Уменьшите огонь до минимума, проварите фрукты 5 мин, постоянно помешивая.

Через 5-7 мин накройте кастрюлю крышкой и выключите огонь. Готовое варенье перелейте в простерилизованные банки и закройте крышками.

Переверните банки, накройте их одеялом и оставьте до полного остывания. Через несколько дней можно переносить варенье в темное, прохладное место.