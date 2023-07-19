Белый налив — популярный в Украине сорт яблок, который начинает родить в середине июля.
Эти яблоки отличаются необычным внешним видом, цветом и вкусом. Чтобы наслаждаться Белым наливом не только летом, но и зимой, хозяйки готовят яблочное варенье.
Как приготовить варенье из яблок Белый налив — читайте в нашем материале.
Что понадобится
- Яблоки Белый налив — 2,5 кг.
- Сахар — 1 кг.
- Корица молотая (по желанию) — ½ ч. ложки.
- Апельсин — 2 шт.
Как готовить
Сначала нужно тщательно вымыть яблоки и высушить их на бумажном полотенце. Затем мы очищаем их от кожуры и удаляем лишние семена.
Яблоки нарезаем на маленькие кубики и перекладываем в миску.
Апельсины тоже вымойте, очистите от кожи и нарежьте на одинаковые кубики. Выложите нарезанные яблоки и апельсины слоями в кастрюлю, чередуя с сахаром (он должен быть последним слоем).
Оставьте фрукты на ночь. За это время апельсины и яблоки должны пустить сок.
Утром поставьте кастрюлю с будущим вареньем на огонь и доведите до кипения. Уменьшите огонь до минимума, проварите фрукты 5 мин, постоянно помешивая.
Через 5-7 мин накройте кастрюлю крышкой и выключите огонь. Готовое варенье перелейте в простерилизованные банки и закройте крышками.
Переверните банки, накройте их одеялом и оставьте до полного остывания. Через несколько дней можно переносить варенье в темное, прохладное место.