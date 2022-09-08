Эксперты Министерства здравоохранения Украины напомнили основные факты об оспе обезьян, которые следует знать.

— В мире продолжается распространение оспы обезьян. В Украине, по состоянию на 7 сентября, случаев этого заболевания, как и подозрений на него, не зафиксировано, — сообщают специалисты.

И подчеркивают: тем не менее следует быть бдительными в отношении этой инфекции, которая активно мигрирует по миру.

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Что известно об оспе обезьян

Оспа обезьян — оспоподобное заболевание, которое вызывают вирусы семейства поксвирусов. Похожая на натуральную оспа, оспа обезьян имеет меньшую летальность и легкие симптомы.

До 2022 года оспа обезьян фиксировалась в странах Центральной и Западной Африки. Сегодня же больше половины всех зарегистрированных случаев приходится на Южную и Северную Америку.

Симптомы обезьяньей оспы:

горячка;

головная боль;

миалгия (боль в мышцах);

боль в спине;

увеличение лимфатических узлов;

озноб;

боль в горле;

заложенность носа;

кашель;

высыпания в виде пузырьков.

Течение заболевания и появление симптомов

Высыпания в виде пузырьков сперва появляются на лице, во рту и на других частях тела. Высыпания проходят все стадии до полного заживления.

Иногда у людей появляется сначала высыпание, а потому другие симптомы. Некоторые могут иметь только высыпания.

Заболевание обычно длится от двух до четырех недель.

В одних случаях оспа обезьян может вызывать легкие симптомы, в других — серьезные последствия с необходимостью лечения в медучерждениях.

Важно! В группу повышенного риска тяжелого лечения болезни входят беременные, дети и люди с ослабленным иммунитетом.

Как распространяется оспа обезьян

Может передаваться от человека к человеку через физический контакт с инфекционным высыпанием, струпьями или биологическими жидкостями организма больного человека.

Заболевание может распространяться с момента появления симптомов до полного заживления высыпаний и образования свежего слоя кожи.

Меры по профилактике:

избегайте контакта “коже к коже” с людьми, у которых есть симптомы оспы обезьян;

избегайте контакта с предметами и материалами, которыми пользовался больной;

регулярно мойте руки с мылом или используйте дезинфицирующее средство на спиртовой основе;

дезиинфицируйте и мойте поверхности, к которых обычно прикасаетесь в среде, где могли быть инфицированные люди.

Вакцинация против оспы обезьян

На сегодня есть три вакцины против оспы обезьян, однако их производство и запасы очень ограничены.

В Украине необходимости вакцинации против обезьяньей оспы в настоящее время нет, учитывая отсутствие зарегистрированных случаев и сниженную вероятность их занесения.

ВОЗ на сегодня не рекомендует массовую вакцинацию против этой инфекции.

Лечение обезьяньей оспы

Обычно применяется симптоматическое лечение.

Если вы думаете, что у вас обезьянья оспа, необходимо обратиться за медицинской помощью, используя средства противоэпидемической защиты, чтобы не заразить других.

Находиться на самоизоляции нужно, пока все язвы (пузырьки) не покроятся коркой, струпья не отпадут, а под ними не образуется новый слой кожи.

Важно! Речь идет также о язвах, которые находятся всередине тела, например, во рту.