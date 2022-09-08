Эксперты Министерства здравоохранения Украины напомнили основные факты об оспе обезьян, которые следует знать.
— В мире продолжается распространение оспы обезьян. В Украине, по состоянию на 7 сентября, случаев этого заболевания, как и подозрений на него, не зафиксировано, — сообщают специалисты.
И подчеркивают: тем не менее следует быть бдительными в отношении этой инфекции, которая активно мигрирует по миру.
Что известно об оспе обезьян
Оспа обезьян — оспоподобное заболевание, которое вызывают вирусы семейства поксвирусов. Похожая на натуральную оспа, оспа обезьян имеет меньшую летальность и легкие симптомы.
До 2022 года оспа обезьян фиксировалась в странах Центральной и Западной Африки. Сегодня же больше половины всех зарегистрированных случаев приходится на Южную и Северную Америку.
Симптомы обезьяньей оспы:
- горячка;
- головная боль;
- миалгия (боль в мышцах);
- боль в спине;
- увеличение лимфатических узлов;
- озноб;
- боль в горле;
- заложенность носа;
- кашель;
- высыпания в виде пузырьков.
Течение заболевания и появление симптомов
Высыпания в виде пузырьков сперва появляются на лице, во рту и на других частях тела. Высыпания проходят все стадии до полного заживления.
Иногда у людей появляется сначала высыпание, а потому другие симптомы. Некоторые могут иметь только высыпания.
Заболевание обычно длится от двух до четырех недель.
В одних случаях оспа обезьян может вызывать легкие симптомы, в других — серьезные последствия с необходимостью лечения в медучерждениях.
Важно! В группу повышенного риска тяжелого лечения болезни входят беременные, дети и люди с ослабленным иммунитетом.
Как распространяется оспа обезьян
Может передаваться от человека к человеку через физический контакт с инфекционным высыпанием, струпьями или биологическими жидкостями организма больного человека.
Заболевание может распространяться с момента появления симптомов до полного заживления высыпаний и образования свежего слоя кожи.
Меры по профилактике:
- избегайте контакта “коже к коже” с людьми, у которых есть симптомы оспы обезьян;
- избегайте контакта с предметами и материалами, которыми пользовался больной;
- регулярно мойте руки с мылом или используйте дезинфицирующее средство на спиртовой основе;
- дезиинфицируйте и мойте поверхности, к которых обычно прикасаетесь в среде, где могли быть инфицированные люди.
Вакцинация против оспы обезьян
На сегодня есть три вакцины против оспы обезьян, однако их производство и запасы очень ограничены.
В Украине необходимости вакцинации против обезьяньей оспы в настоящее время нет, учитывая отсутствие зарегистрированных случаев и сниженную вероятность их занесения.
ВОЗ на сегодня не рекомендует массовую вакцинацию против этой инфекции.
Лечение обезьяньей оспы
Обычно применяется симптоматическое лечение.
Если вы думаете, что у вас обезьянья оспа, необходимо обратиться за медицинской помощью, используя средства противоэпидемической защиты, чтобы не заразить других.
Находиться на самоизоляции нужно, пока все язвы (пузырьки) не покроятся коркой, струпья не отпадут, а под ними не образуется новый слой кожи.
Важно! Речь идет также о язвах, которые находятся всередине тела, например, во рту.