Лондонский врач общей практики Стюарт Сандерс в комментарии популярному британскому изданию рассказал о трех причинах, по которым привычка сдерживать чихание может оказаться опасной, а в некоторых случаях приводит к серьезным осложнениям.

— Мы чихаем, чтобы удалить раздражители из полости носа, но этот дыхательный рефлекс небезопасен. Во время чихания в организме происходит резкое повышение давления в носовых пазухах, носовой полости и глотке, — объясняет медик.

Сандерс назвал три причины, по которым сдерживать чихание небезопасно.

1. Сдерживание дыхательного рефлекса приводит к дальнейшему увеличению давления в носовой полости и глотке, подвергая риску кровеносные сосуды до такой степени, что может произойти разрыв аневризмы головного мозга.

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2. Поскольку давление воздуха в задней части носа при задержке чихания повышается, существует риск попадания слизи и инфекции в среднее ухо. Это может вызвать острую глухоту, инфекцию (средний отит) или даже разрыв барабанной перепонки.

3. Третьей важной причиной, по которой следует избегать сдерживание чихания, является риск острого синусита. Это может произойти, если повышение давления заводит инфекцию в околоносовые пазухи.

Тем, кто прилагает сознательные усилия для сдерживания распространения микробов во время чихания, рекомендуется прикрывать в этот момент рот и нос.

Источник: Express