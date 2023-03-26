Лондонський лікар загальної практики Стюарт Сандерс в коментарі популярному британському виданню розповів про три причини, за якими звичка стримувати чхання може виявитися небезпечною, а в деяких випадках призвести до серйозних ускладнень.

– Ми чхаємо, щоб видалити подразники з носової порожнини, але цей дихальний рефлекс небезпечний. Під час чхання в організмі відбувається різке підвищення тиску в носових пазухах, носовій порожнині і глотці, – пояснює медик.

Сандерс назвав три причини, через які стримувати чхання небезпечне.

Зараз дивляться

1. Стримування дихального рефлексу призводить до подальшого збільшення тиску в носовій порожнині і глотці, піддаючи ризику кровоносні судини до такого ступеню, що може статися розрив аневризми головного мозку.

2. Оскільки тиск повітря в задній частині носа при затримці чхання підвищується, існує ризик потрапляння слизу і інфекції в середнє вухо. Це може спричинити гостру глухоту, інфекцію (середній отит) або навіть розрив барабанної перетинки.

3. Третьою важливою причиною, по якій слід уникати стримування чхання, є ризик гострого синуситу. Це може статися, якщо підвищення тиску заводить інфекцію в навколоносові пазухи.

Тим, хто докладає свідомих зусиль для стримування поширення мікробів під час чхання, рекомендується прикривати в цей момент рот і ніс.

Джерело: Express