После трех лет пандемии коронавирус до сих пор вызывает много вопросов, недоразумений и опасений. Как известно, инфицирование может спровоцировать многочисленные нарушения здоровья. А действительно ли в результате коронавируса можно заболеть сахарным диабетом — рассказывает эндокринолог Анастасия Соколова.

Утверждение о том, что Covid-19 вызывает развитие сахарного диабета следует рассматривать комплексно. Для этого примем во внимание две разные категории людей.

Первая категория — это люди, которые болели сахарным диабетом, просто не знали о своем диагнозе. То есть у людей уже развивался сахарный диабет в легкой форме, незаметной, без жалоб и без клинических проявлений.

Именно на фоне Covid-19 появилась пневмония или любые другие показания для обращения в медицинское учреждение. Тогда и был диагностирован сахарный диабет, обычно II типа.

— Действительно, получается, что увеличилось количество пациентов с этим эндокринным заболеванием, но это исключительно из-за того, что люди стали чаще обращаться к врачам и поэтому улучшилась диагностика, — говорит эндокринолог.

Второй вариант также возможен. Одним из пусковых механизмов сахарного диабета является вирус. Дело в том, что сахарный диабет является генетически детерминированным. То есть это заболевание, склонность к которому передается генетически. Именно склонность.

А вот что запустит этот механизм — здесь уже может быть много причин. Одна из них вирусная. Важно понимать, что это касается любого вируса.

Covid-19 поразил очень большое количество людей, соответственно этот пусковой механизм у многих активировался. И генетическая предрасположенность проявилась на фоне Covid-19, серьезного и опасного вируса.

Генетическая предрасположенность может быть по диабету любого типа. Впрочем, чаще вирусная атака приводит в молодом возрасте к развитию сахарного диабета I типа.

А что касается II типа, то основными факторами риска обычно являются: неправильный образ жизни, избыточная масса тела, недостаточная физическая активность или прием некоторых медикаментов. Но и Covid-19 также повлиял на эту тенденцию.

Следует помнить, что во время заболевания Covid-19 контроль сахара является обязательным для людей с диабетом.

Необходима своевременная корректировка и снижение уровня глюкозы в крови, а не длительное пребывание при высоких цифрах, к которым человек даже может привыкнуть. Чем дольше человек находится с повышенным уровнем глюкозы в крови, тем больше риск развития осложнений сахарного диабета.

Базовый курс прививки от Covid-19 помогает защититься от осложнений, а бустерные дозы усиливают действие вакцины и обеспечивают более надежную защиту.

Узнать подробности о вакцинации можно у своего семейного врача или в пунктах прививки.