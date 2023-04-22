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Цукровий діабет: чи може Covid-19 спровокувати розвиток хвороби

22 Квітня 2023, 17:11
Валентина Андрейко журналістка
коронавируса
Джерело: Depositphotos

Після трьох років пандемії коронавірус досі викликає багато питань, непорозумінь та побоювань. Як відомо, інфікування може провокувати численні порушення здоров’я. А чи справді  внаслідок коронавірусу можна захворіти на цукровий діабет – розповідає ендокринологиня Анастасія Соколова.

Твердження про те, що Covid-19 спричиняє розвиток цукрового діабету варто розглядати комплексно. Задля цього візьмемо до уваги дві різні категорії людей.

Перша категорія це люди, які хворіли на цукровий діабет, просто не знали про свій діагноз. Тобто в людей вже розвивався цукровий діабет в легкій формі, непомітній, без жодних скарг та без клінічних проявів.

Саме на тлі Covid-19  з’явилася пневмонія або будь-які інші показання для звернення до медичного закладу. Тоді і було діагностовано цукровий діабет, зазвичай ІІ типу.

– Справді, виходить, що збільшилась кількість пацієнтів з цим ендокринним захворюванням, але це виключно через те, що люди стали частіше звертатись до лікарів і відтак покращилась діагностика, – каже ендокринологиня.

Другий варіант також можливий. Одним із пускових механізмів цукрового діабету є вірус. Справа в тому, що цукровий діабет є генетично детермінованим. Тобто це захворювання, схильність до якого передається генетично. Саме схильність.

А от що запустить цей механізм – тут вже може бути багато причин. Одна з них вірусна. Важливо розуміти, що це стосується будь-якого вірусу.

Covid-19  вразив дуже велику кількість людей, відповідно цей пусковий механізм у багатьох активувався. І генетична схильність проявилась на тлі Covid-19, серйозного та небезпечного вірусу.

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Генетична схильність передається щодо діабету будь-якого типу. Утім, частіше вірусна атака призводить у молодому віці до розвитку цукрового діабету I типу.

А щодо II типу, то основними факторами ризику зазвичай є: неправильний спосіб життя, надмірна маса тіла, недостатність фізичної активності або прийом деяких медикаментів. Але й Covid-19  також впливнув на цю тенденцію.

Слід пам’ятати, що під час захворювання на Covid-19 контроль цукру є обов’язковим для людей з діабетом.

Необхідне вчасне коригування та зниження рівня глюкози в крові, а не тривале перебування при високих цифрах, до яких людина навіть може звикнути. Чим триваліше людина перебуває з підвищеним рівнем глюкози в крові, тим більше ризик розвитку ускладнень цукрового діабету.

Базовий курс щеплення від Covid-19 допомагає захиститись від ускладнень, а бустерні дози підсилюють дію вакцини та забезпечують більш надійний захист. Дізнатись подробиці щодо вакцинації можна у свого сімейного лікаря або у пунктах щеплення.

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Теги
Вакцинація Діабет Коронавірус Covid-19
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