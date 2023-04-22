Після трьох років пандемії коронавірус досі викликає багато питань, непорозумінь та побоювань. Як відомо, інфікування може провокувати численні порушення здоров’я. А чи справді внаслідок коронавірусу можна захворіти на цукровий діабет – розповідає ендокринологиня Анастасія Соколова.

Твердження про те, що Covid-19 спричиняє розвиток цукрового діабету варто розглядати комплексно. Задля цього візьмемо до уваги дві різні категорії людей.

Перша категорія – це люди, які хворіли на цукровий діабет, просто не знали про свій діагноз. Тобто в людей вже розвивався цукровий діабет в легкій формі, непомітній, без жодних скарг та без клінічних проявів.

Саме на тлі Covid-19 з’явилася пневмонія або будь-які інші показання для звернення до медичного закладу. Тоді і було діагностовано цукровий діабет, зазвичай ІІ типу.

– Справді, виходить, що збільшилась кількість пацієнтів з цим ендокринним захворюванням, але це виключно через те, що люди стали частіше звертатись до лікарів і відтак покращилась діагностика, – каже ендокринологиня.

Другий варіант також можливий. Одним із пускових механізмів цукрового діабету є вірус. Справа в тому, що цукровий діабет є генетично детермінованим. Тобто це захворювання, схильність до якого передається генетично. Саме схильність.

А от що запустить цей механізм – тут вже може бути багато причин. Одна з них вірусна. Важливо розуміти, що це стосується будь-якого вірусу.

Covid-19 вразив дуже велику кількість людей, відповідно цей пусковий механізм у багатьох активувався. І генетична схильність проявилась на тлі Covid-19, серйозного та небезпечного вірусу.

Генетична схильність передається щодо діабету будь-якого типу. Утім, частіше вірусна атака призводить у молодому віці до розвитку цукрового діабету I типу.

А щодо II типу, то основними факторами ризику зазвичай є: неправильний спосіб життя, надмірна маса тіла, недостатність фізичної активності або прийом деяких медикаментів. Але й Covid-19 також впливнув на цю тенденцію.

Слід пам’ятати, що під час захворювання на Covid-19 контроль цукру є обов’язковим для людей з діабетом.

Необхідне вчасне коригування та зниження рівня глюкози в крові, а не тривале перебування при високих цифрах, до яких людина навіть може звикнути. Чим триваліше людина перебуває з підвищеним рівнем глюкози в крові, тим більше ризик розвитку ускладнень цукрового діабету.

Базовий курс щеплення від Covid-19 допомагає захиститись від ускладнень, а бустерні дози підсилюють дію вакцини та забезпечують більш надійний захист. Дізнатись подробиці щодо вакцинації можна у свого сімейного лікаря або у пунктах щеплення.