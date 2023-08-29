Потеря веса зависит не только от количества калорий, но и времени приема пищи. Такой вывод сделали ученые, которые рассматривали проблемы потери веса. Однако важно не только когда вы ужинаете, но и сколько времени остается до сна.

Например, исследование 2021 года, опубликованное в British Journal of Nutrition, показало, что люди, которые пытались похудеть и ужинали раньше, потеряли больше веса по сравнению с теми, кто придерживался того же самого плана, но ели позже.

Ученые предположили, что поздняя еда может влиять на гены, связанные с внутренними часами организма. Именно поэтому людям трудно терять вес.

Другое исследование в журнале Cell подтверждает эту идею, по крайней мере на животных. Эксперименты показали, что прием пищи поздно вечером нарушает циркадный ритм, то есть внутренние часы организма.

Итак, когда надо есть, если вы пытаетесь похудеть

Нет точного времени, поскольку он, вероятно, он будет разным для каждого, но есть некоторые общие рекомендации.

— В идеале вы должны ужинать рано — по крайней мере за два-три часа до сна, — считает диетолог Максима Ранивал.

По его словам, лучшее время для ужина — примерно с 18:00 до 19:00. Это обеспечит эффективное пищеварение, лучшее качество сна, поможет увеличить сжигание жира и улучшить регуляцию гормонов, которые влияют на аппетит и уровень сахара в крови.

Кроме того, диетолог рекомендует ограничивать вечером потребление углеводов, особенно простых сахаров и высокогликемических продуктов. Стоит отдавать предпочтение белкам, овощам и здоровым жирам.

Важно также прислушиваться к своему организму и обращать внимание на самочувствие. Если ужин состоялся слишком поздно, некоторые могут чувствовать тяжесть в желудке или неудобства во время сна.

Следует помнить, что последовательность является ключевой. Но прежде чем менять свой рацион или пищевые привычки, посоветуйтесь с диетологом. Особенно если существуют проблемы со здоровьем.

Источник: ONLIMYHEALTH