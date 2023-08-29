Втрата ваги залежить не лише від кількості калорій, а й часу прийому їжі. Такий висновок зробили науковці, які розглядали проблеми втрати ваги. Проте важливо не лише коли ви вечеряєте, а ще й скільки часу залишається до сну.

Наприклад, дослідження 2021 року, опубліковане в British Journal of Nutrition, показало, що люди, які намагалися схуднути та вечеряли раніше, втратили більше ваги порівняно з тими, хто дотримувався того ж самого плану, але їли пізніше.

Вчені припустили, що пізня їжа може впливати на гени, пов’язані з внутрішнім годинником організму. Саме тому людям важко втрачати вагу.

Інше дослідження в журналі Cell підтверджує цю ідею, принаймні на тваринах. Експерименти показали, що прийом їжі пізно ввечері порушує циркадний ритм, тобто внутрішній годинник організму.

Отже, коли треба їсти, якщо ви намагаєтеся схуднути

Немає точного часу, оскільки він, ймовірно, він буде різним для кожного, але є деякі загальні рекомендації.

– В ідеалі ви маєте вечеряти рано — принаймні за дві-три години до сну, – вважає дієтолог Максима Ранівал.

За його словами, найкращий час для вечері – приблизно з 18:00 до 19:00. Це забезпечить ефективне травлення, кращу якість сну, допоможе збільшити спалювання жиру та покращити регуляцію гормонів, які впливають на апетит та рівень цукру в крові.

Крім того, дієтолог рекомендує обмежувати ввечері споживання вуглеводів, особливо простих цукрів і високоглікемічних продуктів. Варто надавати перевагу білкам, овочам та здоровим жирам.

Важливо також прислухатися до свого організму та звертати увагу на самопочуття. Якщо вечеря відбулася надто пізно, дехто може відчувати тяжкість у шлунку або незручності під час сну.

Слід пам’ятати, що послідовність є ключовою. Але перш ніж змінювати свій раціон або харчові звички, порадьтеся з дієтологом. Особливо якщо існують проблеми зі здоров’ям.

Джерело: ONLIMYHEALTH